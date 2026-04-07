Καταναλωτές προσοχή! Επεκτείνεται ανάκληση στα συστήματα σιδερώματος Philips

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε ότι οι Versuni Netherlands B.V., κάτοχοι άδειας χρήσης της εμπορικής επωνυμίας Philips, αποφάσισαν να επεκτείνουν την ανάκληση που είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2024 για τα συστήματα σιδερώματος Philips σειράς PSG8XXX και GC96XX, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού ενδέχεται να παρουσιάζουν κινδύνους ασφάλειας.

Στην ανακοίνωση του Τμήματος διευκρινίζεται ότι τα προϊόντα αυτά περιέχουν κίνδυνο για εγκαύματα ή σχετικούς τραυματισμούς από πιθανή διαφυγή ατμού που μπορεί να προκύψει, λόγω ενός κατασκευαστικού προβλήματος στη συγκόλληση του λέβητα που παράγει τον ατμό στο σύστημα αυτοπαραγωγής.

Ειδικότερα η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τα προϊόντα με τους παρακάτω αριθμούς τύπου PSG8XXX, GC96XX και κωδικούς ημερομηνίας που παρήχθησαν κατά τις εβδομάδες (YYWW) 2419 μέχρι και 2441, όπου ΥΥ είναι το έτος 2024 και WW είναι η εβδομάδα παραγωγής δηλαδή από εβδομάδα 19 μέχρι και 41: PSG8130/80 | 2419–2441,PSG8040/60 | 2419–2441, GC9635/20 | 2419–2441,GC9650/80 | 2419–2441, GC9660/30 | 2419–2441, GC9682/80 | 2419–2441.

Προς αναγνώριση των προϊόντων αυτών, ελέγχεται ο αριθμός τύπου στην πινακίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος και αν ο αριθμός τύπου είναι ένας από τους αναφερόμενους πιο πάνω, τότε ελέγχονται οι κωδικοί ημερομηνίας και εάν οι κωδικοί ημερομηνίας αναφέρουν τις εβδομάδες (YYWW) 2419 μέχρι και 2441, τότε το προϊόν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανάκλησης.

Σύμφωνα με το Τμήμα σε περίπτωση που καταναλωτής κατέχει συσκευή ανήκει στα επηρεαζόμενα προϊόντα, θα πρέπει να διακόψει αμέσως τη χρήση της και να επισκεφθεί την ιστοσελίδα Ανάκληση Garment Care Perfectcare 8000 9000 Elite | Philips, για να καταχωρίσει τη συσκευή και να λάβει οδηγίες για τη δωρεάν επισκευή της.

Επίσης το Τμήμα παρακαλεί οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Υπενθυμίζει καταληκτικά ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα Safety Gate.