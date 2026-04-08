Έρευνα: Σε ποια χώρα της Ευρώπης βρίσκονται οι πιο αγχωμένοι εργαζόμενοι - Τι ισχύει για την Κύπρο

Οι εργαζόμενοι που είναι αγχωμένοι ή αποστασιοποιημένοι δεν αποτελούν μόνο κίνδυνο για τη διατήρηση προσωπικού - αλλά μπορούν ενδεχομένως να μειώσουν την παραγωγικότητα. Αυτό προκύπτει από την εταιρεία συμβούλων διοίκησης Gallup, η οποία εκτιμά την απώλεια έως και στο 9% του παγκόσμιου ΑΕΠ, στην έκθεσή της για το 2026 State of the Global Workplace.

Η τάση φαίνεται να επιδεινώνεται. Παγκοσμίως, η δέσμευση των εργαζομένων μειώνεται, με τους εργαζόμενους να αισθάνονται λιγότερο παρακινημένοι, συνδεδεμένοι και αφοσιωμένοι. Η Gallup τοποθετεί το παγκόσμιο ποσοστό μόλις στο 20%, το χαμηλότερο από το 2020.

Είναι οι εργαζόμενοι πιο αγχωμένοι στην Ευρώπη ή στην Αμερική;

Η παγκόσμια εικόνα αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή διχοτόμηση. Η Ευρώπη είναι λιγότερο αγχωμένη, αλλά και η λιγότερο δεσμευμένη περιοχή συνολικά (για έκτη συνεχόμενη χρονιά), ενώ οι ΗΠΑ και ο Καναδάς διαθέτουν τα πιο δεσμευμένα εργατικά δυναμικά - και ταυτόχρονα τα πιο αγχωμένα.

Ποιοι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος;

Όσον αφορά το άγχος, οι εργαζόμενοι στη νότια Ευρώπη τείνουν να είναι γενικά οι πιο επηρεασμένοι, με τους Έλληνες (61%), τους Μαλτέζους (57%), τους Κύπριους (56%), τους Ιταλούς (51%) και τους Ισπανούς (47%) να καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα άγχους.

Ταυτόχρονα, οι Δανοί (19%), οι Πολωνοί (22%) και οι Λιθουανοί (23%) φαίνεται να αισθάνονται λιγότερη πίεση.

Σύμφωνα με τη Gallup, το προφίλ των πιο αγχωμένων εργαζομένων δείχνει πλειοψηφία διευθυντικών στελεχών, κάτω των 35 ετών και σε υβριδικά μοντέλα εργασίας.

Ποιοι είναι οι λιγότερο δεσμευμένοι, δημογραφικά και γεωγραφικά;

Τα χαμηλότερα ποσοστά δέσμευσης στην Ευρώπη καταγράφηκαν στην Κροατία (7%), την Πολωνία (7%), τη Γαλλία (8%), την Ελβετία (8%), το Λουξεμβούργο (9%), την Ιρλανδία (9%) και την Αυστρία (9%).

Η Ισπανία (10%), το Ηνωμένο Βασίλειο (10%), η Γερμανία (11%) και η Ιταλία (11%) μόλις που ξεπερνούν το διψήφιο ποσοστό.

Ταυτόχρονα, η Αλβανία (32%), η Ρουμανία (31%), η Σουηδία (25%) και η Μάλτα (25%) εμφανίζουν από τα υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης στην ήπειρο.

Τα στοιχεία της Gallup δείχνουν ένα προφίλ για τους λιγότερο δεσμευμένους εργαζόμενους: συνήθως κάτω των 35 ετών, σε μη διευθυντικές θέσεις και χωρίς πρόσβαση σε τηλεργασία, ακόμη και μερικώς, αν και οι διαφορές με άλλα δημογραφικά προφίλ είναι μικρές.

«Quiet quitting»

Ένα επιπλέον 15% δηλώνει όχι απλώς «μη δεσμευμένο», αλλά «ενεργά αποστασιοποιημένο», που σημαίνει ότι απομακρύνεται σκόπιμα και συνειδητά ψυχολογικά από τη δουλειά, την ομάδα και τον εργοδότη - κάτι που σήμερα είναι γνωστό ως «quiet quitting».

«Είναι η πρώτη φορά που η παγκόσμια δέσμευση μειώνεται για δύο συνεχόμενα χρόνια. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στη Νότια Ασία (-5 μονάδες). Καμία περιοχή του κόσμου δεν αύξησε τη δέσμευση τον τελευταίο χρόνο».

Είναι οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι σε καλύτερη κατάσταση παγκοσμίως;

Παρά τα χαμηλά επίπεδα δέσμευσης, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση όσον αφορά την ευημερία.

Περίπου το 49% των εργαζομένων στην ήπειρο δηλώνει ότι «ανθίζει», σε σύγκριση με 34% παγκοσμίως.

Οι μισές περιοχές του κόσμου κατέγραψαν αύξηση σε αυτόν τον δείκτη, με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (+2 μονάδες) και την Ευρώπη (+2) να σημειώνουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Η Φινλανδία (81%), η Ισλανδία (78%) και η Δανία (78%) βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης ευτυχίας στην Ευρώπη.

Μέσα στις προκλήσεις που φέρνουν η τεχνητή νοημοσύνη και η παγκόσμια αστάθεια, η πλειονότητα των Ευρωπαίων εργαζομένων εμφανίζεται αισιόδοξη, με το 57% να δηλώνει ότι είναι καλή περίοδος για να βρει δουλειά - ποσοστό υψηλότερο από το παγκόσμιο 52% - με την Ολλανδία να προηγείται (86%), ενώ η Σλοβακία βρίσκεται στην τελευταία θέση με 32%.

Η λιγότερο αισιόδοξη περιοχή είναι η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική (36%), ενώ η Νοτιοανατολική Ασία εμφανίζεται η πιο αισιόδοξη με 64%.

Πηγή: Lifo, με πληροφορίες από euronews.com