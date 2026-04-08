Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

ΡΙΚ: Ο Παύλος Παύλου νέος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Υπουργικού – «Επιστρέφω σε έναν οικείο χώρο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον κ. Παύλο Παύλου ως Αντιπρόεδρο και την κα Ειρήνη Παρασκευά Ροδοσθένους ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον κ. Παύλο Παύλου ως αντιπρόεδρο και την κα Ειρήνη Παρασκευά Ροδοσθένους ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) για περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ.

Σε δήλωσή του ο κ. Παύλου ευχαριστεί τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου για τον διορισμό του στη θέση αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ. «Επιστρέφω με θεσμικό ρόλο σε έναν οικείο χώρο που μου πρόσφερε πολλά και για τον οποίο αισθάνομαι ευγνώμων», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θεωρεί «επιτακτική ανάγκη και απαίτηση της κοινωνίας και των καιρών, το ΡΙΚ, ως η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Κύπρου, να επανακαθορίσει σαφές όραμα και αποστολή, στο νέο, διαφοροποιημένο και συνεχώς εξελισσόμενο λόγω Τεχνολογίας περιβάλλον στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας».

«Για να επιτευχθεί τούτο, χρειάζεται σοβαρή μελέτη, συλλογική προσπάθεια σε πνεύμα συναίνεσης και αλληλοσεβασμού, και άντληση εμπειρίας από την ΕΡΤ και ανάλογους οργανισμούς ευρωπαϊκών χωρών», πρόσθεσε ο κ. Παύλου και υποσχέθηκε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τις υψηλές απαιτήσεις που η θέση συνεπάγεται.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα