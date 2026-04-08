ΡΙΚ: Ο Παύλος Παύλου νέος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Υπουργικού – «Επιστρέφω σε έναν οικείο χώρο»

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον κ. Παύλο Παύλου ως αντιπρόεδρο και την κα Ειρήνη Παρασκευά Ροδοσθένους ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) για περίοδο μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ.

Σε δήλωσή του ο κ. Παύλου ευχαριστεί τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου για τον διορισμό του στη θέση αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ. «Επιστρέφω με θεσμικό ρόλο σε έναν οικείο χώρο που μου πρόσφερε πολλά και για τον οποίο αισθάνομαι ευγνώμων», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θεωρεί «επιτακτική ανάγκη και απαίτηση της κοινωνίας και των καιρών, το ΡΙΚ, ως η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Κύπρου, να επανακαθορίσει σαφές όραμα και αποστολή, στο νέο, διαφοροποιημένο και συνεχώς εξελισσόμενο λόγω Τεχνολογίας περιβάλλον στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας».

«Για να επιτευχθεί τούτο, χρειάζεται σοβαρή μελέτη, συλλογική προσπάθεια σε πνεύμα συναίνεσης και αλληλοσεβασμού, και άντληση εμπειρίας από την ΕΡΤ και ανάλογους οργανισμούς ευρωπαϊκών χωρών», πρόσθεσε ο κ. Παύλου και υποσχέθηκε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τις υψηλές απαιτήσεις που η θέση συνεπάγεται.