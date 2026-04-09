Europol, εντάλματα και θεσμοί: Οι διαφορετικές αναγνώσεις δύο νομικών για την υπόθεση Σάντη (ηχητικά)

Διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διερεύνηση της υπόθεσης με τα επίμαχα μηνύματα, που αγγίζει θεσμούς της δικαιοσύνης, κατέθεσαν οι νομικοί Γιώργος Χριστοφίδης και Αντώνης Δημητρίου, αναδεικνύοντας ζητήματα αξιοπιστίας, διαδικασίας και εμπιστοσύνης προς τις αρχές.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6, ο Γιώργος Χριστοφίδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για τους χειρισμούς, τονίζοντας ότι «αργήσαμε πάρα πολύ» και ότι η καθυστέρηση ενίσχυσε την αβεβαιότητα γύρω από την υπόθεση. Όπως είπε, «δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα ότι αμφισβητούνται οι ίδιες οι αρχές», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να πληγεί η θεσμική αξιοπιστία. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν είναι σαφές αν έχουν εκδοθεί εντάλματα έρευνας, σημειώνοντας πως «δεν είδαμε… έκδοση εντάλματος έρευνας πουθενά», ενώ έθεσε ζήτημα και για την πληρότητα του υλικού: «και πού ξέρετε ότι είναι ολόκληρο; ούτε είναι ολόκληρο, ούτε είναι γνήσιο». Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για την εμπλοκή της Europol, λέγοντας ότι «ποτέ στο παρελθόν δεν έχει ξαναγίνει» και ότι μια τέτοια απόφαση «στη γέννηση της αυτή αμφισβητείται». Αν και ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητεί την επάρκεια των εμπειρογνωμόνων, επέμεινε πως «κακώς τους καλέσαμε», θεωρώντας ότι η διαδικασία έπρεπε να παραμείνει στις κυπριακές αρχές. Την ίδια ώρα, αναγνώρισε ότι «υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν ήδη επιβεβαιωθεί», κάνοντας λόγο για «ψήγματα αλήθειας», χωρίς όμως να θεωρεί ότι υπάρχει πλήρης εικόνα.

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Δημητρίου σημείωσε ότι «ο κόσμος πυροβολείται συνέχεια από διάφορες πληροφορίες» και ότι τελικά «προκαλούμε σύγχυση παρά να βοηθούμε». Όπως ανέφερε, «καμιά φορά οι λύσεις στα πιο πολύπλοκα προβλήματα είναι και οι πιο απλές», δίνοντας έμφαση στην ουσία της υπόθεσης. Τόνισε ότι πρόκειται για «υπόθεση πολύ σοβαρή… που αγγίζει το θεσμό της δικαιοσύνης», προειδοποιώντας πως αν πληγεί ο θεσμός «εμείς (σ.σ οι δικηγόροι) θα πάμε σπίτια μας».

Όσον αφορά την υπόθεση είπε ότι «η πηγή όλων των πληροφοριών είναι η Σάντι», η οποία «έχει δώσει κατάθεση». Υπογράμμισε ότι τα screenshots «από μόνα τους δεν είναι αρκετά» και ότι η διερεύνηση πρέπει να βασιστεί στις συσκευές που έχουν παραδοθεί, ώστε να εξακριβωθεί η αυθεντικότητα. Υπερασπίστηκε την εμπλοκή της Europol, λέγοντας ότι το υλικό στάλθηκε «για να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί κάποιοι ισχυρισμοί», ενώ τόνισε ότι η αστυνομία διαθέτει «ικανότατους ανθρώπους». Σε σχέση με τον ποινικό ανακριτή, σημείωσε ότι έχει νόημα μόνο αν αποδειχθεί ότι τα στοιχεία είναι αυθεντικά, διερωτώμενος γιατί να διοριστεί από τώρα. Κατέληξε λέγοντας πως «εάν είναι αληθινά… να τιμωρηθούν», διαφορετικά «δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε».