Live: Ο Τραμπ απειλεί με χειρότερα πλήγματα αν δεν τηρηθεί η εκεχερεία - Συνεχίζεται το σφυροκόπημα κατά του Λιβάνου από το Ισραήλ

Εύθραυστη η εκεχειρία, με έντονες προσπάθειες ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ το συντομότερο.

Με δυσκολίες και εμπόδια εκκίνησε η περίοδος δύο εβδομάδων εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία ανακοινώθηκε χθες από τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και συμφωνήθηκε από την Τεχεράνη και το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ αποδέχτηκαν την πρόταση 10 σημείων του Ιράν, με την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και θα επιτρέπει την διέλευση των εμπορικών πλοίων. Αναμένεται μάλιστα οι δύο χώρες να παραστούν και σε διαπραγματεύσεις στο Ισλάμαμπαντ, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν.

Το Ισραήλ ενώ αποδέχτηκε την εκεχειρία κατά του Ιράν, τόνισε πως δεν πρόκειτα να σταματήσει την εκστρατεία του κατά της Χεζμπολάχ, με τον ισραηλινό στρατό να χτυπάει μαζικά το Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανταπέδωσε, εκτοξεύοντας ρουκέτες στο Ισραήλ, αφού πρώτα είχε συμφωνήσει επίσης στην κατάπαυση του πυρός.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ, protothema.gr, in.gr

 

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο liveblog του Πολίτη

