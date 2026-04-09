Τέλος εποχής για το «Melios Zoo Park» - Απορρίφθηκε η έφεση του ιδιοκτήτη

Κλείνει μετά από απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου το «Melios Zoo Park» καθώς απορρίφθηκε έφεση του επιχειρηματία Μενέλαου Μενελάου, διατηρώντας την προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη λειτουργία του. Ο κ. Μενελάου είχε καταθέσει τρεις προσφυγές που αφορούσαν την άρνηση των αρχών να του δώσουν νέες πολεοδομικές άδειες, να παρατείνουν την υπάρχουσα άδεια ή να ανανεώσουν την άδεια λειτουργίας του ζωολογικού κήπου.

Τα δικαστήρια διαπίστωσαν ότι υπήρχαν σοβαρές παραβάσεις και ότι το πάρκο είχε επεκταθεί παράνομα σε ιδιωτική και κρατική γη χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, ενώ υπήρχαν αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα σχέδια και φιλοξενούνταν ζώα που δεν είχαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας, όπως μεγάλα σαρκοφάγα. Επιπλέον, αναφέρεται στην απόφαση ότι δεν υπήρχε επαρκής ύδρευση για τις ανάγκες του ζωολογικού κήπου, καθώς η άδεια που επικαλέστηκε ο επιχειρηματίας αφορούσε μόνο αρδευτικούς σκοπούς και το τοπικό συμβούλιο αρνήθηκε σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι λόγοι έφεσης που παρουσίασε ο κ. Μενελάου ήταν ατεκμηρίωτοι ή προτάθηκαν πολύ αργά, και ότι δεν υπήρχαν στοιχεία για να αντικρούσει τις παρατηρήσεις των αρχών σχετικά με την παράνομη χρήση γης και την έλλειψη νερού.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι δεν υπήρχε απόδειξη ότι η κρατική γη είχε ανταλλαγεί όπως ισχυριζόταν ο επιχειρηματίας, και οι απαιτήσεις για νερό δεν είχαν καλυφθεί. Τελικά, η έφεση απορρίφθηκε πλήρως και ο κ. Μενελάου καλείται να πληρώσει 4.000 ευρώ για τα έξοδα της υπόθεσης, σηματοδοτώντας το τέλος της λειτουργίας του ζωολογικού κήπου.