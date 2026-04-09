Λετυμπιώτης: Ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 300.000 ευρώ έδωσε η Κύπρος στον Λίβανο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Ζοζέφ Αούν, κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την ύψιστη ανησυχία του για τις αδιάκριτες ισραηλινές επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στον Λίβανο, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για ενέργειες που προκαλούν εκτεταμένη ανθρώπινη οδύνη στον άμαχο πληθυσμό και εγκυμονούν τον κίνδυνο περαιτέρω ανάφλεξης μιας ήδη εξαιρετικά εύθραυστης κατάστασης.

Τόνισε ότι η υφιστάμενη εκεχειρία στην περιοχή θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για ευρύτερη αποκλιμάκωση και για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τη διαρκή σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τον ζωτικής σημασίας ρόλο της UNIFIL, καθώς και την ανάγκη πλήρους σεβασμού της εντολής της και του Ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια και η προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να διασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε, περαιτέρω, την επιτακτική ανάγκη πλήρους σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, καθώς και άμεσης παύσης των εχθροπραξιών από όλες τις πλευρές. Παράλληλα, επανέλαβε την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια και να παράσχει κάθε δυνατή στήριξη στις προσπάθειες των λιβανικών Αρχών.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και για τρόπους συμβολής στην αποκατάσταση της σταθερότητας, περιλαμβανομένου και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος προς στήριξη του Λιβάνου, στο πλαίσιο της τρέχουσας Προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Λετυμπιώτη, η Κυπριακή Δημοκρατία ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα για στήριξη του πληθυσμού του Λιβάνου που δοκιμάζεται από τις τελευταίες εξελίξεις, έχει ήδη προχωρήσει, μέσω του CyprusAid, στην καταβολή συνολικού ποσού 300.000 ευρώ ως ανθρωπιστική αρωγή προς τη χώρα, μέσω της UNICEF Lebanon και του WFP Lebanon. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης του Λιβάνου για τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζει η χώρα, ιδίως σε σχέση με κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τη διαβίωση του λιβανικού λαού, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες της προς τη UNICEF και το WFP για το ιδιαίτερα σημαντικό έργο που επιτελούν επί του πεδίου.