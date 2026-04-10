Καταγγελίες Δρουσιώτη: Τα σκάγια έφτασαν και στο Προεδρικό

Ο σάλος με τις καταγγελίες και της παρενέργειες της υπόθεσης «Σάντη» άγγιξε και το Προεδρικό. Αιτία αποτέλεσε ο ισχυρισμός του Μακάριου Δρουσιώτη, ότι το πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση, η «Σάντη», εργοδοτήθηκε στο Προεδρικό, μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ένας ισχυρισμός ο οποίος διαψεύστηκε άμεσα από την κυβέρνηση, ανοίγοντας νέο κύκλο αντιπαράθεσης σχετικά με την διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε ανάρτησή του ο Μ. Δρουσιώτης, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δώσει σαφείς απαντήσεις, ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες η «Σάντη» προσλήφθηκε στο Προεδρικό αμέσως μετά την εκλογή του, καθώς και ως προς το κατά πόσον υφίσταται οποιαδήποτε εμπλοκή του ιδίου, στα ζητήματα που τίθενται προς διερεύνηση. Η κυβέρνηση δια του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπρόσωπου Γιάννη Αντωνίου απάντησε στις αναφορές του κ. Δρουσιώτη: «έχουμε κάνει έλεγχο και έχουμε διαπιστώσει ότι καμία κυρία με τα στοιχεία που παραπέμπουν στη συγκεκριμένη γυναίκα δεν έχει εργοδοτηθεί τουλάχιστον υπό την παρούσα κυβέρνηση». Μιλώντας στο ΡΙΚ1 διευκρίνισε, ότι η έρευνα που έγινε, αφορούσε τις προσλήψεις αυτής της κυβέρνησης και δεν επεκτάθηκε σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Ερωτηθείς, αν υπάρχει περίπτωση,να έγινε κάποιο λάθος κατά τη διάρκεια ελέγχου, ο κ. Αντωνίου είπε, ότι «γνωρίζει η κυβέρνηση ποιους έχει διορίσει επί δικής της θητείας. Ο κ. Αντωνίου εκφράζοντας τη δική του διαίσθηση, είπε, ότι "από αυτήν την ιστορία τουλάχιστον δύο άνθρωποι θα μείνουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι", αποφεύγοντας να κατονομάσει, τα πρόσωπα που εννοούσε.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης επανήλθε με νέα ανάρτηση αφήνοντας αιχμές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη: «Το άρθρο μου περιέχει στοιχεία που χρήζουν άμεσης και προσεκτικής διερεύνηση από ανεξάρτητους επαγγελματίες. Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία θέληση από τον Χριστοδουλίδη και την κυβέρνηση του για κάτι τέτοιο. Ένα μόνο έχω να πω, πλαστές και χαλκευμένες είναι οι διαβεβαιώσεις του κ. Χριστοδουλίδη, πως ενδιαφέρεται να διερευνήσει».

Στις νέες τοποθετήσεις του κ. Δρουσιώτη απάντησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με δηλώσεις του μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Αστυνομική Ακαδημία. «Φυσικά γίνεται διερεύνηση μέχρι τέλους. Γι' αυτό λήφθηκαν και σχετικές αποφάσεις. Γι' αυτό βάζουμε και νέες ασφαλιστικές δικλίδες με τη Europol. Θα γίνει όπως γίνεται για όλες τις περιπτώσεις. Είμαστε ένα κράτος, είμαστε δημοκρατικό κράτος. Αλίμονο, αν φτάσουμε να αμφισβητούμε, τους θεσμούς και το κράτος. Ελεγχόμαστε καθημερινά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς οργανισμούς, από οργανισμούς σχετικούς με αυτά τα θέματα», τόνισε ο Πρόεδρος. Κάλεσε επίσης τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία γενικότερα, να προστατεύσουν τους νόμους και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας». Διαφορετικά, πρόσθεσε, πηγαίνουμε σε συνθήκες αναρχίας. «Και είμαι σίγουρος, ότι κανείς δεν θέλει να φτάσουμε ή να οδηγηθεί η χώρα μας σε ένα τέτοιο επίπεδο» δήλωσε.

Αναμονή για τα αποτελέσματα

Η Αστυνομία συνεχίζει το ανακριτικό έργο, με τον εκπρόσωπο Τύπου της Δύναμης Βύρωνα Βύρωνος να δηλώνει, ότι περαιτέρω ενημέρωση από την Αστυνομία, θα δοθεί με την παραλαβή των αποτελεσμάτων από τη Europol. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ αναφέρθηκε σε «αριθμό τεκμηρίων», που θα τύχουν επιστημονικής αξιολόγησης, ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν σε αυτά περιλαμβάνονται κινητές συσκευές ή η συσκευή της «Σάντη». «Τα τεκμήρια που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής θα σταλούν στη Europol για επιστημονικές εξετάσεις. Η Europol είναι μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή υπηρεσία. Θεωρούμε, ότι από την εξέταση των εν λόγω αρχείων, δεν θα υπάρχει καμία αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων, όποια και να είναι», ανέφερε ο κ. Βύρωνος.

Αιχμές για Europol

Πάντως ο Μακάριος Δρουσιώτης άφησε αιχμές για την απόφαση του Υπουργικού να αποταθεί η Αστυνομία στη Europol. «Σε σχέση με την αναφορά στη Europol, διευκρινίζεται, ότι δεν υφίσταται "Ευρωπαίος αστυνόμος" με ανεξάρτητη ανακριτική ιδιότητα. Τα κράτη μέλη αποσπούν δικούς τους αξιωματικούς στη Europol. Στην παρούσα συγκυρία, ο επικεφαλής του Κυπριακού Γραφείου Συνδέσμου στη Europol είναι ο Γιώργος Καρκάς, ο οποίος είναι ενάγων 2 σε αγωγή, έχει καταχωριστεί από τέσσερις αστυνομικούς της Μονάδας Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Κυπριακής Αστυνομίας εναντίον μου και εκκρεμεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Υπό τα δεδομένα αυτά, είναι προφανές, ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιοιδήποτε υφιστάμενοί του Κύπριοι, που υπηρετούν σε δομές της Europol, δύνανται να εμπλακούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διερεύνηση της παρούσας υπόθεσης, λόγω προφανούς σύγκρουσης συμφερόντων», ανέφερε ο κ. Δρουσιώτης.