Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Η Black Cube σχολιάζει το δημοσίευμα του «Π»: «Είμαστε περήφανοι που αποκαλύψαμε πράξεις διαφθοράς που διέπραξε η Cyfield στην Κύπρο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Παρέμβαση της εταιρείας μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης

Περήφανη δηλώνει η εταιρεία Black Cube για τον ρόλο της στην αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς «απο την Cyfield στην Κύπρο», απαντώντας στο σημερινό μας δημοσίευμα για την υπόθεση του «Videogate».

Η Black Cube αναφέρεται στον τρόπο δράσης της «ως ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρηματικούς πελάτες διεθνώς, υποστηρίζοντας υποθέσεις δικαστικών διαφορών, διαιτησιών και εγκλημάτων λευκού κολάρου», σημειώνοντας «ότι δρα με βάση νομικές συμβουλές σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται».

Αυτούσια η θέση της Black Cube

«Η Black Cube είναι μια ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκλειστικά σε πελάτες που δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό τομέα παγκοσμίως, υποστηρίζοντας υποθέσεις δικαστικών διαφορών, διαιτησιών και εγκλημάτων “λευκού κολάρου”. Η Black Cube λαμβάνει νομικές συμβουλές σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιείται, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα των ενεργειών της.

Η διαφθορά αποτελεί φαινόμενο που πλήττει τις οικονομίες και παρεμποδίζει τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Black Cube δηλώνει υπερήφανη που αποκάλυψε περιπτώσεις διαφθοράς που φέρεται να διενεργήθηκαν από την Cyfield στην Κύπρο και που συνέβαλε στη δημιουργία ενός πιο καθαρού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η εταιρεία έχει συνεργαστεί με τις κυπριακές αρχές και εκφράζει την πεποίθηση ότι αυτές θα καταλήξουν στην αλήθεια και θα οδηγήσουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη.

Η Black Cube θα συνεχίσει να αποκαλύπτει απάτη, διαφθορά και μεταφορά περιουσιακών στοιχείων σε όλες τις υποθέσεις που χειρίζεται διεθνώς, όπως έχει πράξει επιτυχώς τα τελευταία 15 χρόνια.»

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα