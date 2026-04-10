Η Black Cube σχολιάζει το δημοσίευμα του «Π»: «Είμαστε περήφανοι που αποκαλύψαμε πράξεις διαφθοράς που διέπραξε η Cyfield στην Κύπρο»

Περήφανη δηλώνει η εταιρεία Black Cube για τον ρόλο της στην αποκάλυψη υποθέσεων διαφθοράς «απο την Cyfield στην Κύπρο», απαντώντας στο σημερινό μας δημοσίευμα για την υπόθεση του «Videogate».

Η Black Cube αναφέρεται στον τρόπο δράσης της «ως ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρηματικούς πελάτες διεθνώς, υποστηρίζοντας υποθέσεις δικαστικών διαφορών, διαιτησιών και εγκλημάτων λευκού κολάρου», σημειώνοντας «ότι δρα με βάση νομικές συμβουλές σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται».

Αυτούσια η θέση της Black Cube

«Η Black Cube είναι μια ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκλειστικά σε πελάτες που δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό τομέα παγκοσμίως, υποστηρίζοντας υποθέσεις δικαστικών διαφορών, διαιτησιών και εγκλημάτων “λευκού κολάρου”. Η Black Cube λαμβάνει νομικές συμβουλές σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιείται, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα των ενεργειών της.

Η διαφθορά αποτελεί φαινόμενο που πλήττει τις οικονομίες και παρεμποδίζει τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Black Cube δηλώνει υπερήφανη που αποκάλυψε περιπτώσεις διαφθοράς που φέρεται να διενεργήθηκαν από την Cyfield στην Κύπρο και που συνέβαλε στη δημιουργία ενός πιο καθαρού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η εταιρεία έχει συνεργαστεί με τις κυπριακές αρχές και εκφράζει την πεποίθηση ότι αυτές θα καταλήξουν στην αλήθεια και θα οδηγήσουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη.

Η Black Cube θα συνεχίσει να αποκαλύπτει απάτη, διαφθορά και μεταφορά περιουσιακών στοιχείων σε όλες τις υποθέσεις που χειρίζεται διεθνώς, όπως έχει πράξει επιτυχώς τα τελευταία 15 χρόνια.»