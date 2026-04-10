Videogate: Αποκαλύπτουμε την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το βίντεο της «Emily Thompson»

του Κρίτωνα Καψάλη

Η Επιτροπή που διορίστηκε από το γενικό εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη, ανακοίνωσε, ότι έχει ανακτήσει όλο το πρωτογενές υλικό, που οδήγησε στη δημιουργία του γνωστού βίντεο, που φέρεται να εμπλέκει σε πράξεις διαπλοκής με ξένους επενδυτές μεταξύ άλλων τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην ερευνητική ομάδα, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία του βίντεο ονομάζεται Black Cube, με γραφεία στο Τελ Αβίβ, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη και τη Σιγκαπούρη.

Η εταιρεία φέρεται να συμφώνησε, να παραδώσει το πρωτογενές υλικό των μυστικών καταγραφών της στην ερευνητική ομάδα, αποκαλύπτοντας τις πλήρεις καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ ψευδοεπενδυτών και γνωστών προσώπων από τον επιχειρηματικό και πολιτικό χώρο. Γίνεται αντιληπτό, ότι η εταιρεία δεν θα αποκαλύψει τον πελάτη, για λογαριασμό του οποίου δημιούργησε το βίντεο. Διευκρίνισε βέβαια δύο πράγματα. Ότι δεν δούλευε για λογαριασμό κάποιου κράτους, αλλά για κάποια ιδιωτική εταιρία, οπότε το βίντεο δεν έχει να κάνει με υβριδικό πόλεμο ο οποίος αφορά κράτη.

Ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ανδρέας Πασχαλίδης, που ηγείται της έρευνας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα 6 Απριλίου, ότι ζήτησε και έλαβε δίμηνη παράταση της εντολής του από τον γενικό εισαγγελέα, για να εξετάσει το νέο οπτικοακουστικό υλικό.

Σημείωσε, ότι το πλήρες υλικό εξασφαλίστηκε έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και ήδη αξιολογείται. Ένας σημαντικός αριθμός καταθέσεων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, έχει επίσης ληφθεί. Η θητεία του ανεξάρτητου ερευνητή παρατείνεται πλέον μέχρι τον Ιούνιο, οπότε και αναμένεται να υποβάλει το πόρισμά του.

Το βίντεο

Το οκτάλεπτο βίντεο που αναρτήθηκε διαδικτυακά στις 8 Ιανουαρίου στον λογαριασμό «X» της «Emily Thompson», σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα φερόμενων πρακτικών διαφθοράς και μηχανισμών «πληρωμή για πρόσβαση» μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτικής, ρίχνοντας βαριά σκιά στο Προεδρικό Μέγαρο. "Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία, ότι στόχος ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε στον "Π" έγκυρη πηγή, που εμπλέκεται στη διαδικασία των ερευνών.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε μία ημέρα μετά τη λαμπρή τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, χρησιμοποιεί συνδυασμό αφήγησης και αποσπασμάτων από μυστικά καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ λεγόμενων επενδυτών και τριών γνωστών προσώπων της κυπριακής κοινωνίας, του πρώην υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθύνοντος συμβούλου της Cyfield Γιώργου Χρυσοχού και του τότε διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους.

Οι ψευδοεπενδυτές, πιθανώς πράκτορες της Black Cube, μεταξύ των οποίων και άτομο που παρουσιαζόταν ως «Florin Gheorghiu», προσέγγισαν τα πιο πάνω πρόσωπα με εμφανή πρόθεση να επενδύσουν 150 εκατομμύρια ευρώ στον ενεργειακό τομέα στην Κύπρο, περιλαμβανομένου του σταθμού παραγωγής ενέργειας της Cyfield στο Βασιλικό.

Στο βίντεο, ο αφηγητής υποστηρίζει, ότι η ευνοιοκρατία παραμένει ζωντανή στην Κύπρο, καταγγέλλοντας πρακτικές παράνομης χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, διαφθορά και μηχανισμούς «πληρωμή για πρόσβαση». Παρουσιάζονται καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ επενδυτών και των Λακκοτρύπη και Χρυσοχού ξεχωριστά, συνήθως σε εστιατόρια στο Λονδίνο ή το Άμστερνταμ, καθώς και με τον Χαραλάμπους μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Προεδρικό Μέγαρο απέρριψε τους ισχυρισμούς "ως προϊόν κατασκευής, διαστρεβλώσεων και υβριδικής παρέμβασης". Τόσο ο Λακκοτρύπης όσο και ο Χρυσοχός υποστήριξαν, ότι "το βίντεο αποτελεί προϊόν χειραγώγησης, με επιλεκτική επεξεργασία συνομιλιών εκτός πλαισίου". Ο Χαραλάμπους, επιμένοντας ότι δεν έκανε τίποτα μεμπτό, παραιτήθηκε από τη θέση του τέσσερις ημέρες αργότερα. Όσον αφορά το Ταμείο Κοινωνικής Στήριξης της Πρώτης Κυρίας, που επίσης αναφέρθηκε στο βίντεο, οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται σε άλλο φορέα.

Τριάντα ώρες υλικού

Μένει να φανεί, σε ποια συμπεράσματα θα καταλήξει ο ανεξάρτητος ποινικός ερευνητής, σχετικά με το πλήρες περιεχόμενο του οπτικοακουστικού υλικού και ως προς το ποιος βρίσκεται πίσω από την ανάθεση της μυστικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, οι ψευδοεπενδυτές συναντήθηκαν ή συνομίλησαν και με άλλα πρόσωπα της κυπριακής κοινωνίας, χωρίς να έχει γίνει γνωστό, αν αυτά τα πρόσωπα εμφανίζονται στα αμοντάριστα πλάνα, που έχει στη διάθεση της η ερευνητική ομάδα του Ανδρέα Πασχαλίδη. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου Γιώργος Λιλλήκας, αλλά και ο επιχειρηματίας στον τομέα της ενέργειας 'Ακης Έλληνας. Προφανώς οι ψευδοεπενδυτές ήθελαν να πείσουν τον Γιώργο Λακκοτρύπη, ότι είναι σοβαροί και ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για επενδύσεις σε όλο το spectrum της ενέργειας στη χώρα μας.

Ερωτηθείς κατά πόσο προσεγγίστηκε από τους λεγόμενους επενδυτές και αναφερόμενος στον «Florin Gheorghiu», ο Λιλλήκας δήλωσε στον Πολίτη: «Δεν γνωρίζω αυτό το πρόσωπο, ούτε το έχω συναντήσει ποτέ». Ο Άκης Έλληνας δήλωσε στον "Π" ότι έλαβε μέρος σε ένα πολύ σύντομο video call στο οποίο έλαβαν μέρος ο Florin Gheorghiu και ο Γιώργος Λακκοτρύπης, για να συζητηθούν οι προοπτικές συνεργασίας με ένα ολλανδικό fund, που εκπροσωπούσε ο Gheorghiu. "Του είπα ότι αν ήθελε να συνεργαστούμε θα έπρεπε να υπογράψουμε μια συμφωνία εμπιστευτικότητας. Έστειλα όλα τα έγγραφα αλλά δεν πήρα καμιά απάντηση". Αργότερα ο Άκης Έλληνας έδωσε κατάθεση και στην Αστυνομία και εξήγησε τη σύντομη αυτή εμπειρία του με τους φερόμενους επενδυτές.

Τι είναι η Black Cube

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Black Cube, η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011 από «βετεράνους ελίτ μονάδων πληροφοριών του Ισραήλ». Υποστηρίζει, ότι είναι «η κορυφαία εταιρεία πληροφοριών στον κόσμο», έχοντας δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες από 540 υποθέσεις σε 75 χώρες, με πράκτορες που μιλούν 30 γλώσσες.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία της, η Black Cube αναφέρει, ότι διεξάγει «εξαιρετικά εξελιγμένες και δημιουργικές επιχειρήσεις πληροφοριών», χρησιμοποιώντας τη μοναδική μεθοδολογία HUMINT, δηλαδή ανθρώπινη συλλογή πληροφοριών, βασισμένη στην εμπειρία της στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, υποστηριζόμενη από δυνατότητες OSINT και προηγμένη τεχνολογία.

Η ομάδα της, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελείται από πρώην αξιωματικούς πληροφοριών, δικηγόρους και πράκτορες της Μοσάντ με ποικίλα υπόβαθρα, που λειτουργούν ως «κοινωνικοί μηχανικοί», δημιουργώντας σύνθετα σενάρια, για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σε διεθνείς δικαστικές υποθέσεις και υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Η εταιρεία δηλώνει, ότι χρησιμοποιεί «υποκάλυψη» και δημιουργεί ρεαλιστικά σενάρια με πολλαπλές ταυτότητες, για να αποκαλύπτει παράνομες πρακτικές και να συλλέγει στοιχεία. Υποστηρίζει επίσης, ότι οι μέθοδοι της συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους κάθε χώρας και ότι τα ευρήματά της προορίζονται μόνο για νόμιμη χρήση.

Αμφιλεγόμενες επιχειρήσεις

Παρά τους ισχυρισμούς περί δεοντολογίας, η εταιρεία έχει δεχθεί κατά καιρούς αρνητική κριτική. Στις 26 Μαρτίου 2026, το Associated Press μετέδωσε, ότι η υπηρεσία πληροφοριών της Σλοβενίας επιβεβαίωσε «αδιαμφισβήτητες ξένες παρεμβάσεις» στις βουλευτικές εκλογές της χώρας. Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, παρουσιάστηκαν ευρήματα για δραστηριότητες της Black Cube, που συνιστούν επιχειρήσεις αντικατασκοπείας και ξένη παρέμβαση.

Το Politico ανέφερε, ότι πράκτορες της εταιρείας κατηγορήθηκαν, ότι διέρρευσαν καταγραφές, με στόχο να πλήξουν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Robert Golob, συνδέοντάς την με διαφθορά. Παρόμοιες κατηγορίες έχουν διατυπωθεί και σε άλλες χώρες, ενώ η εταιρεία έχει συνδεθεί και με υποθέσεις υψηλού προφίλ, όπως η υπόθεση Harvey Weinstein.

Ο "Πολίτης" απέστειλε ερώτημα στην Black Cube, για σχόλιο σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή της στο βίντεο «Emily Thompson». Μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης δεν υπήρξε απάντηση.