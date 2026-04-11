Το Άγιο Φως έφτασε στην Κύπρο από τα Ιεροσόλυμα με ειδική πτήση της AEGEAN

Με ειδική πτήση της Aegean έφτασε αργά το απόγευμα στην Κύπρο από το Ισραήλ το Άγιο Φως.

Το αεροσκάφος της Aegean τύπου airbus 320 αναχώρησε στις 16:15 από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις 17:02.

Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που είναι σε ισχύ στο αεροδρόμιο Λάρνακας, το αεροσκάφος της Aegean στάθμευσε σε χώρο του παλιού αεροδρομίου.

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτιρής.

Στην αίθουσα αφίξεων αρχηγών κρατών Skylink, τοποθετήθηκε κόκκινο χαλί, όπου δεξιά και αριστερά στήθηκε αντιζυγία από στρατονόμους με τη Στρατιωτική Μουσική της Εθνικής Φρουράς να παιανίζει εμβατήρια.

Το Άγιο Φως παρέλαβε ο Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου στην Κύπρο μαζί με τον Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Κιτίου Αρχιμανδρίτη Στυλιανό ο οποιος εκπροσώπησε τον οικείο Μητροπολίτη Κιτίου Νεκτάριο.

Το Άγιο Φως από την Λάρνακα μεταφέρθηκε και στον Λίβανο με στρατιωτικό ελικόπτερο για τους χριστιανούς του Λιβάνου και της Συρίας.

Ο Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος μαζί με τον Αρχιμανδρίτη Στυλιανό τέλεσαν δέηση.

Στην συνέχεια το Άγιο Φως συνοδεία Αστυνομίας μεταφερθηκε από τον Μητροπολίτη Βόστρων Τιμόθεο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και παραδοθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο.

Μετά την Αρχιεπισκοπή τελικός προορισμός του Αγίου Φωτός είναι η εξαρχία του Πανάγιου Τάφου στην Λευκωσία.

Στο αεροδρόμιο εφτασαν μοτοσικλετιστές οι οποίοι μετέφεραν το Άγιο Φως σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου.

Ο Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος ανέφερε πως "παραλάβαμε και φέτος με την χάρη του Θεού και τις Ευλογίες των Μακαριωτάτων Προκαθημένων της Αγιωτάτης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου το Άγιο Φως στην φιλτάτη Μεγαλόνησο".

Ανέφερε πως "το Άγιο Φως προέρχεται από τον Πανάγιο Τάφο και μεταφέρεται σε όλους τους Ορθόδοξους και τους Χριστιανούς της γης ως μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου της Νίκης Του κατά του Άδου και του Θανάτου και εις ενίσχυση των ευλαβών Χριστιανών και διακήρυξη παντού ότι το Άγιο Φως είναι ο Χριστός ο οποίος φωτίζει και αγιάζει τον κόσμον άπαντα".

Σημείωσε πως "είναι το Φως εκείνο που ζωοποιεί τον άνθρωπο δίνει ελπίδα χαρά και επειδή είναι προιόν της χάριτος του Θεού αγιάζει τον άνθρωπο. Τις μέρες αυτές ζούμε τραγικές στιγμές τόσο στην Αγία γη όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής η οποία φλέγεται από πολεμικές συρράξεις και οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με την καταστροφή τον όλεθρο την πείνα τον αφανισμό τον θάνατο. Περισσότερο από κάθε άλλη εποχή οι άνθρωποι ανατρέχουν στην ελπίδα που είναι το φως του Χριστού. Ειρήνη η οδός και η αλήθεια και η ζωή".

Ο Βόστρων Τιμόθεος ανέφερε πως "δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί φέτος η έλευση του Αγίου Φωτός στην Κύπρο χωρίς την ολοπρόθυμη και αποτελεσματική επέμβαση της Κυπριακής Δημοκρατίας δια των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής που εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία έχει δείξει έντονο το ενδιαφέρον του για αυτή την τελετή".

Ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου στην Κύπρο ανέφερε: "Παράλληλα χρειάζεται να υπογραμμίσουμε την ετοιμότητα πάντοτε των Αρχών για να διευκολύνουν κάθε χρόνο την άφιξη του Αγίου Φωτός στην Κύπρο".

Ο Μητροπολίτης Βόστρων ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίησε της τελετής.

Ο Μητροπολίτης Τιμόθεος ευχήθηκε όπως "το Άγιο Φως φωτίσει τις εμπλεκόμενες πλευρές στις πολεμικές συρράξεις να δείξουνε αγάπη και έλεος στον συνάνθρωπο Να περισώσουν ζωές και όχι να καταστρέφουν τα πλάσματα του Θεού. Παράλληλα να τους φωτίσει να βρουν δρόμο λύσης για τα προβλήματα αυτά διαμέσου του διαλόγου για να επικρατήσει και στην περιοχή μας και ευρύτερα ειρήνη και η ευημερία των λαών".

Ανέφερε πως "δεν θα ξεχάσουμε και την φιλτάτη Μεγαλόνησο η οποία αντιμετωπίζει το πρόβλημα της εισβολής και κατοχής για την επίλυση του προβλήματος ευχόμαστε το Άγιο Φως και ο Χριστός μας να ενδυναμώνει τον Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τους υπευθύνους ώστε να βρεθεί η αποκατάσταση της ενότητος της νήσου και με τον τρόπο που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα όλων των πολιτών της".

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτιρής ανέφερε "πως θεωρεί τεράστια τιμή να εκπροσωπεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυπριακή κυβέρνηση και τον λαό μας σε αυτή την στιγμή που αναπτερώνει το ηθικό, μας δίνει ελπίδα, αναγέννηση για να πάμε μπροστά ιδιαίτερα αυτές τις πολύ κρίσιμες στιγμές".

Ο κ. Φυτιρής "ευχήθηκε σε όλους καλή ανάσταση ο Θεός να μας βοηθήσει να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε και ο λαός μας να είναι πάντα με ηθικό και πάντα ευτυχισμένος".

Πηγή: ΚΥΠΕ