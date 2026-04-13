Νέα ανακοίνωση της Αστυνομίας για υπόθεση «Σάντη»: Ζητά σεβασμό στις διαδικασίες και δεν σχολιάζει νέες τοποθετήσεις

Αξιολογούνται στοιχεία και λαμβάνονται καταθέσεις – Έκκληση για σεβασμό στη διαδικασία

Με «απόλυτη σοβαρότητα, πλήρη επαγγελματισμό και αυστηρή προσήλωση στις προβλεπόμενες διαδικασίες» διερευνάται η υπόθεση που εξετάζεται κατόπιν καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία Κύπρου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο παρόν στάδιο βρίσκονται σε εξέλιξη η αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και η λήψη καταθέσεων, με στόχο την πλήρη και αντικειμενική διερεύνηση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζεται ότι δεν θα υπάρξει δημόσιος σχολιασμός αναφορών ή τοποθετήσεων που σχετίζονται με την υπόθεση, με την Αστυνομία να επισημαίνει ότι προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της ανεπηρέαστης πορείας των ερευνών.

Όπως σημειώνεται, οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση θα δοθεί μόνο εφόσον προκύψουν ουσιαστικές εξελίξεις και στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται, ενώ απευθύνεται και έκκληση προς όλους για υπευθυνότητα και σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

