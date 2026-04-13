ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Καταγγελία για παραβίαση της νεκρής ζώνης στην Πύλα από Τ/κ άνδρες ασφαλείας

Καταγγελία για παραβίαση της νεκρής ζώνης στην περιοχή της Πύλας από Τουρκοκύπριους άνδρες ασφαλείας, έκανε στους λογαριασμούς στα ΜΚΔ, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο οροπέδιο της Πύλας, ενισχύοντας παράλληλα τις περιπολίες της μετά την καταγραφή μη εξουσιοδοτημένης εισόδου Τουρκοκύπριων ανδρών ασφαλείας εντός της νεκρής ζώνης.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, η παρουσία τουρκικών κατοχικών δυνάμεων στη συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί σαφή παραβίαση της εντολής της Αποστολής. Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ υπενθυμίζει ότι κάθε μορφή «μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, παρουσίας ή δραστηριότητας» στη νεκρή ζώνη αντιβαίνει στο πλαίσιο λειτουργίας της και υπονομεύει τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η ειρηνευτική δύναμη, που βρίσκεται ήδη σε εντονότερη και ορατή παρουσία επί του εδάφους, βρίσκεται σε «ενεργή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» με στόχο την άμεση αποκατάσταση του status quo ante. Σκοπός της είναι να αποφευχθούν ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση ή να θέσουν σε κίνδυνο την ηρεμία στην ευαίσθητη περιοχή της Πύλας.

«Η διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας σε όλη τη νεκρή ζώνη παραμένει η υψηλότερη προτεραιότητα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.