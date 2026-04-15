Τρέχουν την τελευταία διαδρομή που έκανε ο Dex πριν «σβήσει» στη Γερμασόγεια – Οι τελευταίες του στιγμές πριν επιστρέψει στη μοιραία πολυκατοικία (βίντεο)

Τρέξιμο στη μνήμη ενός εκ των νεκρών της τραγωδίας στη Γερμασόγεια πραγματοποιούν ομάδες στη Λεμεσό, το οποίο θα ακολουθήσει τη διαδρομή που έκανε ο αδικοχαμένος Dex, πριν επιστρέψει στον χώρο διαμονής του, εντός της μοιραίας πολυκατοικίας.

Σε ένα συγκινητικό βίντεο που αναρτήθηκε στα ΜΚΔ φαίνεται το θύμα της τραγωδίας την λίγες ώρες πριν χάση τη ζωή του να τρέχει με άλλους δρομείς και να μιλά γεμάτος θετική ενέργεια στην κάμερα.

Το τρέξιμο θα λάβει χώρα την Κυριακή, 19 Απριλίου, στις 10:00 το πρωί και θα εκκινήσει από το blue Limassol, με τους συμμετέχοντες να τρέχουν 5 χλμ., ακολουθώντας τον δρόμο που έτρεξε για τελευταία φορά ο αδικοχαμένος Νιγηριανός. «Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι», αναφέρεται στο κάλεσμα.

Αίσθηση προκαλεί και το κείμενο που συνοδεύει το συγκινητικό βίντεο, στο οποίο περιγράφουν τον Dex ως ένα άνθρωπο γεμάτο θετικότητα που αγαπούσε την Κύπρο.

Αυτούσια η ανάρτηση:

«Ο Dex ήταν ένας άνδρας με θετικότητα, ένας άνδρας που αγαπούσε την Κύπρο και συμπεριφερόταν σε όλους γύρω του με σεβασμό.

Έχασε τραγικά τη ζωή του στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια, λίγο αφού είχε πάει σπίτι μετά από τρέξιμο μαζί μας το πρωί.

Η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη για εκείνον, αλλά ποτέ δεν θα το μάθαινες. Είχε πάντα ένα μεγάλο χαμόγελο, εκτιμούσε τα απλά πράγματα και έκανε τους πάντες γύρω του να νιώθουν ευπρόσδεκτοι.

Μετακόμισε στην Κύπρο για να βγάλει τα προς το ζην, να παρέχει στη μητέρα του και την οικογένειά του.

Μερικοί άνθρωποι φέρνουν φως όπου πάνε, ο Dex ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν εκεί για τους φίλους του, την οικογένειά του, την κοινότητά του.

Ήταν ένας από εμάς. Έτρεχε ασταμάτητα.

Έφυγε πολύ νωρίς, αλλά δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Τρέχουμε στη μνήμη του και συλλέγουμε χρήματα για την οικογένειά του στη Νιγηρία, για να τους υποστηρίξουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές».