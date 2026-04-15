Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ένοπλη ληστεία στην Πάφο: Τρεις τραυματίες - Στο νοσοκομείο 27χρονος

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Υπόθεση ένοπλης ληστείας και πρόκλησης τραυματισμού διερευνά το ΤΑΕ στην Πάφος, μετά από καταγγελία τριών νεαρών ανδρών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και την καταγγελία των τριών προσώπων στην Αστυνομία , γύρω στις 11:30 το βράδυ της Τρίτης, ενώ βρίσκονταν σε ανοιχτό χώρο σε περιοχή της Πάφου, δέχθηκαν επίθεση από τρεις άγνωστους ομοεθνείς τους. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας εκ των δραστών φέρεται να κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, με το οποίο τραυμάτισε τα θύματα.

Οι επιτιθέμενοι απέσπασαν πορτοφόλι που περιείχε το ποσό των 1.200 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Οι τρεις παραπονούμενοι εκ των οποίων ένας 27χρονος και δύο 25χρονοι μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφεραν θλαστικά τραύματα.

Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, οι δύο έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο 27χρονος κρατήθηκε προληπτικά για περαιτέρω νοσηλεία. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις για εντοπισμό των δραστών. 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα