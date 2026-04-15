Ένοπλη ληστεία στην Πάφο: Τρεις τραυματίες - Στο νοσοκομείο 27χρονος

Υπόθεση ένοπλης ληστείας και πρόκλησης τραυματισμού διερευνά το ΤΑΕ στην Πάφος, μετά από καταγγελία τριών νεαρών ανδρών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και την καταγγελία των τριών προσώπων στην Αστυνομία , γύρω στις 11:30 το βράδυ της Τρίτης, ενώ βρίσκονταν σε ανοιχτό χώρο σε περιοχή της Πάφου, δέχθηκαν επίθεση από τρεις άγνωστους ομοεθνείς τους. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας εκ των δραστών φέρεται να κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, με το οποίο τραυμάτισε τα θύματα.

Οι επιτιθέμενοι απέσπασαν πορτοφόλι που περιείχε το ποσό των 1.200 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Οι τρεις παραπονούμενοι εκ των οποίων ένας 27χρονος και δύο 25χρονοι μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφεραν θλαστικά τραύματα.

Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, οι δύο έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο 27χρονος κρατήθηκε προληπτικά για περαιτέρω νοσηλεία. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις για εντοπισμό των δραστών.