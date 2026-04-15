Επεισόδια ανάμεσα σε μέλη του ΟΗΕ και σε κατοχικές δυνάμεις στο χωριό Πέργαμος - Άρματα μάχης κατέβασε ο τουρκικός στρατός

Επεισόδια μεταξύ κατοχικών δυνάμεων και Ηνωμένων Εθνών σημειώνονται στην νεκρή ζώνη στο Πέργαμος, και συγκεκριμένα στην περιοχή Τσιαϊχάν, όπου υπάρχουν 6 κτηνοτροφικές τουρκοκυπριακές μονάδες με βοοειδή και αιγοπρόβατα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Τ/κ εφημερίδας Kıbrıs Postası, η διαφωνία που προέκυψε στις αρχές της εβδομάδας μεταξύ των δύο πλευρών και της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την περιοχή του Τσιαϊχάν, κλιμακώθηκε το πρωί, με την αποστολή αρμάτων μάχης του τουρκικού στρατού στην περιοχή.

Παράλληλα, στην περιοχή αναπτύχθηκαν και ισχυρές δυνάμεις των Βρετανικών Βάσεων

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΡΙΚ στην περιοχή, η ψευδοαστυνομία διεξάγει το τελευταίο διάστημα περιπολίες έως και 10 φορές την ημέρα, με περισσότερα άτομα, επιδιώκοντας να αλλάξει το καθεστώς της περιοχής.

Λόγω της κατάστασης που προέκυψε και με τον αφθώδη πυρετό, οι κτηνίατροι δεν μπορούσαν να εισέρχονται στην περιοχή, καθώς τους το απαγόρευσαν οι κατοχικές αρχές.

Εδώ και μέρες, οι Τουρκοκύπριοι κτηνοτρόφοι ζητούν από τους κτηνίατρους να μεταβούν στην περιοχή, ωστόσο οι κατοχικές αρχές εμποδίζουν το έργο τους, μπλοκάροντας ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία καλούνται να συνοδεύσουν τους κτηνιάτρους στην νεκρή ζώνη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα Ηνωμένα 'Εθνη αύξησαν σήμερα τις περιπολίες και το προσωπικό που βρίσκεται επί τοπου και η ψευδοαστυνομία απέστειλε δυνάμεις του κατοχικού στρατού.

To ΥΠΕΞ διαχειρίζεται το θέμα

Τεταμένη εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση στη νεκρή ζώνη δίπλα από το δικοινοτικό χωριό της Πύλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), στην περιοχή της Πράσινης Γραμμής εξακολουθούν να παραμένουν σταθμευμένα οχήματα της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, καθώς και οχήματα της «αστυνομίας» του ψευδοκράτους. Προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση και να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση, η παρουσία των μελών της ειρηνευτικής δύναμης (UNFICYP) στην περιοχή έχει ενισχυθεί, κάτι που είχε γνωστοποιηθεί από τα ΗΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή, σε κοντινή τοποθεσία από συγκεκριμένο σημείο όπου υπάρχουν μάντρες που ανήκουν σε Τουρκοκύπριους βρίσκεται όχημα που ανήκει στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ το πρωί της Τετάρτης, σε πολύ κοντινή απόσταση, καταγράφηκε η παρουσία σταθμευμένου οχήματος της «αστυνομίας».

Από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη διαχείριση του θέματος έχει αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις επί του εδάφους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.