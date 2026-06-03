Στα δικαστήρια ο Παπαδάκης εναντίον Δρουσιώτη: «Ήμουν θύμα πολιτικής πλεκτάνης με χαλκευμένα μηνύματα»

Την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά εναντίον του Μακάριος Δρουσιώτης γνωστοποίησε ο τέως ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, μετά τα αποτελέσματα των ερευνών της Αστυνομίας για την υπόθεση των χαλκευμένων μηνυμάτων.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Παπαδάκης αναφέρει ότι βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους δικηγόρους του ώστε να κινηθούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες εναντίον του κ. Δρουσιώτη, αλλά και εναντίον οποιουδήποτε άλλου προσώπου ενδεχομένως αποδειχθεί ότι βρίσκεται πίσω από την κατασκευή και διακίνηση των επίμαχων μηνυμάτων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το αποτέλεσμα των αστυνομικών ερευνών δεν τον εξέπληξε, καθώς από την πρώτη στιγμή υποστήριζε ότι τα μηνύματα που τον αφορούσαν ήταν κατασκευασμένα και δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όπως αναφέρει, θεωρεί ότι υπήρξε θύμα μιας «μεγάλης πολιτικής πλεκτάνης», οι προεκτάσεις της οποίας θα πρέπει να διερευνηθούν πλήρως.

Ο τέως ευρωβουλευτής τονίζει επίσης ότι θα επιμείνει στη συνέχιση των ερευνών, με στόχο να καταδειχθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόσο σε επίπεδο σύλληψης της ιδέας όσο και στην κατασκευή των μηνυμάτων, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητά του παραμένει η προστασία της προσωπικής του αξιοπρέπειας και του ονόματός του.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Καμία έκπληξη δεν μας προκαλεί το αποτέλεσμα των ερευνών της Αστυνομίας σε σχέση με τα χαλκευμένα μηνύματα τα οποία εμπλέκουν και το πρόσωπο μου σε ψευδείς συνομιλίες. Από την πρώτη στιγμή διακύρηττα ότι τα μηνύματα που με αφορούσαν ήταν κατασκευασμένα και δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δυστυχώς, έπεσα θύμα μιας μεγάλης πολιτικής πλεκτάνης της οποίας οι προεκτάσεις θα πρέπει να διερευνηθούν πλήρως.

Για μενα αυτό που προέχει είναι η διαφύλαξη της προσωπικής μου αξιοπρέπειας και του ονόματός μου από όλη αυτή την σκευωρία.

Θα επιμένω μέχρι τέλους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να καταδειχθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι όσοι βρίσκονται πίσω από την ιδέα αλλά και από την κατασκευή των μηνυμάτων και όσοι εσκεμμένα ενέπλεξαν το δικό μου πρόσωπο σε αυτή την σκευωρία. Αναμένουμε τις περαιτέρω έρευνες τις Αστυνομίας προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε σχέση με τον Μακάριο Δρουσιώτη είμαι ήδη σε επικοινωνία με τους δικηγόρους μου ώστε να κινήσουμε όλες τις δικαστικές διαδικασίες εναντίον του αλλά και εναντίον οποιουδήποτε προσώπου καταδειχθεί ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την πλεκτάνη.