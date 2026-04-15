Αιχμές Έρχιουρμαν κατά ελληνοκυπριακής πλευράς με φόντο τα επεισόδια στη Πύλα - Διαψεύδει συγκρούσεις ο ΟΗΕ

«Ως τουρκοκυπριακή πλευρά ποτέ δεν ήμασταν, ούτε πρόκειται να είμαστε, υπέρ της έντασης», δήλωσε ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Πύλας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από τη διοίκηση «δυνάμεων ασφαλείας», από σήμερα επικρατεί ηρεμία στην περιοχή και ο διάλογος συνεχίζεται, κάτι που, όπως δήλωσε, επιβεβαιώνεται και από σχετική ανακοίνωση της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός με όλες τις «αρμόδιες αρχές» ασφαλείας στα κατεχόμενα, διαβεβαιώνοντας ότι η «προεδρία» θα εκπληρώσει στο ακέραιο τα καθήκοντά της σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία.

Παράλληλα, έκανε αναφορά «σε ένα ζήτημα που είχε προκύψει στην περιοχή πριν από μερικές εβδομάδες, το οποίο δεν σχετιζόταν με την ασφάλεια», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ταχείας επίλυσής του (δίχως να διευκρινίζει τη φύση του προβλήματος) από τις «πολιτικές αρχές».

Αναφερόμενος στην ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Τουφάν Έρχιουρμαν ισχυρίστηκε ότι παρατηρείται προσπάθεια κλιμάκωσης της έντασης μέσα από δηλώσεις που γίνονται από τον «νότο» καθώς και από ελληνοκυπριακά δημοσιεύματα, διατεινόμενος ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά «δεν πρόκειται να γίνει συμμέτοχος» σε μια τέτοια προσπάθεια.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι τα προβλήματα θα επιλυθούν με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα, διάλογο και διπλωματία.

Δεν υπήρξαν συγκρούσεις στην Πύλα, έκκληση Ντιάν για αυτοσυγκράτηση λέει Αλίμ Σιντίκ

Δεν υπήρξαν συγκρούσεις και η κατάσταση στην περιοχή της Πύλας ήταν ήρεμη σήμερα το πρωί, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, την Τετάρτη, απαντώντας σε ερώτηση ο εκπρόσωπος τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, τονίζοντας πως ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα και Επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης, Χασίν Ντιάν, "παροτρύνει για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στην Πύλα, με σεβασμό στους όρους εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ".

Ο κ. Σιντίκ ανέφερε πως «οι ειρηνευτές του ΟΗΕ έχουν εντείνει τις περιπολίες και διατηρούν ορατή παρουσία επί τόπου, μετά την παρατήρηση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας στην υπό τον έλεγχο των ΗΕ νεκρή ζώνη".

Ο κ. Σιντίκ υπογράμμισε, δε, ότι δεν υπήρξαν συγκρούσεις, όπως αναφέρθηκε σε μέσα ενημέρωσης, διαβεβαιώνοντας ότι επικρατεί ηρεμία στην περιοχή.

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι «η ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεργάζεται ενεργά με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την αποκατάσταση του προυπάρχοντος καθεστώτος και για την αποτροπή ενεργειών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ηρεμία και τη σταθερότητα στην περιοχή». Σημείωσε, ακόμα, πως «η διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας σε όλη τη νεκρή ζώνη παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ».

Επίσης, ο κ. Σιντίκ ανέφερε πως η ειρηνευτιή δύναμη υπενθυμίζει ότι «η μη εξουσιοδοτημένη είσοδος, παρουσία ή δραστηριότητα εντός της νεκρής ζώνης συνιστά παραβίαση των όρων εντολής της αποστολής», και ότι «ο σεβασμός των όρων εντολής της αποστολής είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της σταθερότητας σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή».

