Η ΕΥ δεν έλαβε υπόψη τις πρόνοιες σύμβασης για ακτοπλοϊκή σύνδεση, λέει η Χατζημανώλη

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας όσον αφορά τη θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας δεν έλαβε υπόψη τις πρόνοιες της ίδιας της σύμβασης, εκτιμά η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη καθώς και η ανάδοχος εταιρεία Scandro Holding Ltd.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης Τύπου για τη νέα σεζόν της θαλάσσιας επιβατικής σύνδεσης, η κ. Χατζημανώλη κλήθηκε να σχολιάσει τα ευρήματα ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία, εξαντλούνται τα εισιτήρια αλλά το πλοίο ταξιδεύει μισοάδειο.

Σημειώνοντας ότι «υπάρχει πλήρης συνεργασία με το γραφείο του Γενικού Ελεγκτή», η Μαρίνα Χατζημανώλη είπε πως «όταν ξεκίνησε η έρευνα στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας σχετικά με τη θαλάσσια επιβατική σύνδεση, ζητήθηκε από εμάς όπως δώσουμε κάποιες εξηγήσεις σχετικά με κάποια ερωτήματα που είχαν».

«Σε όλα τα ερωτήματα απαντήσαμε μαζί με στοιχεία, όμως για δικούς τους λόγους επέλεξαν να μην τα λάβουν υπόψη και να προχωρήσουν με τις δικές τους διαπιστώσεις, κάτι το οποίο πραγματικά μας ξενίζει, γιατί όταν έκαναν τους υπολογισμούς για να βγάλουν το συμπέρασμα ότι το πλοίο ταξιδεύει σχεδόν άδειο, δεν έλαβαν υπόψη το γεγονός ότι κάποιους μήνες το πλοίο ταξιδεύει με λιγότερους επιβάτες και κάποιους μήνες με 100% πληρότητα», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, τόνισε πως, «κάθε μήνα υποβάλλεται από την ανάδοχο εταιρεία κατάλογος αναφορικά με τους επιβάτες που ταξιδεύουν, με τα έσοδα που εισπράττουν, γίνεται έλεγχος και μετά καταβάλλεται το οποιοδήποτε ποσό».

Η Υφυπουργός διαμήνυσε πως «υπάρχει πλήρης συμμόρφωση στους όρους της σύμβασης, υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αυτό φαίνεται από τους αριθμούς», ενώ διερωτήθηκε «αν έχουν ταξιδέψει γύρω στους 8 χιλιάδες επιβάτες πέρσι, πώς γίνεται το πλοίο να ταξιδεύει άδειο, ίσως κάτι στους υπολογισμούς τους να μην είναι ορθό».

Από πλευράς αναδόχου εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος της Scandro Holding Ltd, Χαράλαμπος Μανώλη, είπε πως ενδεχομένως η Ελεγκτική Υπηρεσία να μην έλαβε υπόψη ότι τον Ιούνιο δεν υπάρχει η ίδια ζήτηση με τους υπόλοιπους μήνες που λειτουργεί η υπηρεσία, αλλά και το γεγονός ότι το οχηματαγωγό «Daleela» που χρησιμοποιήθηκε τις προηγούμενες σεζόν, είχε τριπλάσια χωρητικότητα από αυτήν που προέβλεπε η σύμβαση.

«Αυτό που έπρεπε να ληφθεί υπόψη είναι πως στη σύμβαση προβλέπεται όπως η ανάδοχος εταιρεία μεταφέρει τουλάχιστον 100 άτομα ανά ταξίδι, δηλαδή 60 άτομα σε καμπίνες και 40 σε αεροπορικές θέσεις και ότι έχουμε ένα πλοίο με τριπλάσια χωρητικότητα», είπε ο κ. Μανώλη, προσθέτοντας ότι «στο τέλος έβγαλαν συμπεράσματα από τη χωρητικότητα του πλοίου και όχι από τις πρόνοιες της σύμβασης».

Δήλωσε περαιτέρω πως η εταιρεία είχε εισηγηθεί, καθώς τον Ιούνιο δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, να γίνει μετακίνηση της ημερομηνίας έναρξης της υπηρεσίας περί το τέλος Ιουνίου, αντί Μαΐου με ολοκλήρωση της στα τέλη και όχι αρχές Σεπτεμβρίου, κάτι που ωστόσο απορρίφθηκε λόγω των προνοιών της ισχύουσας σύμβασης.

Στο σημείο αυτό, η Υφυπουργός Ναυτιλίας ανέφερε ότι, με τη λήξη της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία και σε περίπτωση που αποφασιστεί η προκήρυξη νέου διαγωνισμού για επιδότηση της υπηρεσίας, θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα και η εμπειρία που αποκτήθηκε, όσον αφορά την περίοδο λειτουργίας της.

Επίσης, σημείωσε ότι «εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που θεωρήσαμε ως ορθές, τις λάβαμε υπόψη» και έφερε ως παράδειγμα την αλλαγή της πολιτικής των ακυρώσεων, με τη μη επιστροφή των κομίστρων (πλην λιμενικών τελών) σε περίπτωση ακύρωσης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ