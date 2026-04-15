Η εργαλειοποίηση της θυματοποίησης στη διεθνή πολιτική στο επίκεντρο παρεμβάσεων του διεθνολόγου Αλέξανδρου Ζαχαριάδη στην Οξφόρδη

Σημαντική παρουσία στο διεθνές επιστημονικό πεδίο κατέγραψε ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Ζαχαριάδης, ο οποίος συμμετείχε στο Συνέδριο του Political Studies Association (PSA) 2026 στην Οξφόρδη, που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Disappearing Act (DISACT), χρηματοδοτούμενου από το European Research Council και υλοποιούμενου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο κ. Ζαχαριάδης παρουσίασε δύο ακαδημαϊκές εργασίες που εστιάζουν σε κρίσιμες πτυχές της διεθνούς πολιτικής και της πολιτικής βίας.

Η πρώτη μελέτη του αναλύει τον ρόλο των αφηγημάτων θυματοποίησης ως εργαλείο ήπιας ισχύος (soft power), προσεγγίζοντας το ζήτημα μέσα από μια εναλλακτική οπτική.

Αντί της παραδοσιακής σύνδεσης της ήπιας ισχύος με θετικά αφηγήματα, υποστηρίζει ότι αυτή μπορεί να ασκείται και μέσω αρνητικών εμπειριών, συλλογικών τραυμάτων και ιεραρχιών θυματοποίησης.

Μέσα από τη μελέτη της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής ως στρατηγικής περίπτωσης, αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο ελληνοκυπριακοί δρώντες αξιοποιούν το αφήγημα του πόνου για την κινητοποίηση διεθνούς υποστήριξης, ιδιαίτερα σε σχέση με το ζήτημα των αγνοουμένων.

Η έρευνα επισημαίνει ότι η έμφαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγνοουμένων συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας ιεραρχίας θυμάτων, αφήνοντας για χρόνια στο περιθώριο άλλες ομάδες, γεγονός που αποδίδεται σε στρατηγικές επιλογές ενίσχυσης του κυρίαρχου αφηγήματος.

Η δεύτερη εργασία, σε συν-συγγραφή με τον Ιωσήφ Κοβρά και τον Νίκανδρο Ιωαννίδη προτείνει ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των αναγκαστικών εξαφανίσεων ως συγκαλυμμένης μορφής πολιτικής βίας.

Η μελέτη διερευνά πώς η δυναμική μεταξύ διεθνών πιέσεων για λογοδοσία και οργανωτικής ικανότητας των δρώντων επηρεάζει την επιλογή συγκάλυψης αντί της ανοιχτής επίδειξης βίας.

Βασισμένη σε εκτενή εμπειρική έρευνα στην Κύπρο, που περιλαμβάνει συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό, καθώς και ανάλυση τοπογραφικών και ιατροδικαστικών δεδομένων, η εν λόγω μελέτη συμβάλλει ουσιαστικά στη διεθνή επιστημονική συζήτηση για την πολιτική βία, τα διεθνή πρότυπα και τη στρατηγική χρήση της θυματοποίησης.

Ο Αλέξανδρος Ζαχαριάδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις γόνιμες ανταλλαγές απόψεων και τα εποικοδομητικά σχόλια που έλαβε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, επισημαίνοντας τη σημασία του διαλόγου για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των διεθνών σχέσεων.