Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Η έκρηξη στα καύσιμα γονατίζει τους Γάλλους: Ματαιώνουν διακοπές και μετακινήσεις - 6 στους 10 σε οικονομική ασφυξία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το 59% δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις μετακινήσεις  με το Ι.Χ. αυτοκίνητο του.

Έξι στους 10 Γάλλους δηλώνουν ότι «έχουν σφίξει το ζωνάρι» τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας ELABE το 37% των ερωτηθέντων Γάλλων έχει εγκαταλείψει την ιδέα να φύγει για διακοπές, ενώ το 33% δηλώνει ότι έχει μειώσει τις αγορές και τις εξόδους όπως κινηματογράφοι, εστιατόρια κ.λπ. Επίσης το 59% δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις μετακινήσεις  με το Ι.Χ. αυτοκίνητο του.

Οι τιμές των καυσίμων στη Γαλλία έχουν αυξηθεί τις τρεις τελευταίες εβδομάδες κατά 15%. Σε ό,τι αφορά τέλος τα μέτρα ελάφρυνσης των συνεπειών της κρίσης το 78% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ των φορολογικών ελαφρύνσεων και το 72% δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της παροχής στοχευμένων βοηθειών στους επαγγελματίες και στα ασθενέστερα οικονομικά νοικοκυριά.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

Tags

ΓΑΛΛΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα