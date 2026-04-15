Η έκρηξη στα καύσιμα γονατίζει τους Γάλλους: Ματαιώνουν διακοπές και μετακινήσεις - 6 στους 10 σε οικονομική ασφυξία

Έξι στους 10 Γάλλους δηλώνουν ότι «έχουν σφίξει το ζωνάρι» τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας ELABE το 37% των ερωτηθέντων Γάλλων έχει εγκαταλείψει την ιδέα να φύγει για διακοπές, ενώ το 33% δηλώνει ότι έχει μειώσει τις αγορές και τις εξόδους όπως κινηματογράφοι, εστιατόρια κ.λπ. Επίσης το 59% δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις μετακινήσεις με το Ι.Χ. αυτοκίνητο του.

Οι τιμές των καυσίμων στη Γαλλία έχουν αυξηθεί τις τρεις τελευταίες εβδομάδες κατά 15%. Σε ό,τι αφορά τέλος τα μέτρα ελάφρυνσης των συνεπειών της κρίσης το 78% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ των φορολογικών ελαφρύνσεων και το 72% δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της παροχής στοχευμένων βοηθειών στους επαγγελματίες και στα ασθενέστερα οικονομικά νοικοκυριά.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ