Διασπείρεται ο ιός: Πρώτο κρούσμα σε χοιροστάσιο, 4.000 ζώων - 3η μολυσμένη ζώνη δυτικά της Λευκωσίας

Τη διάψευση των προσδοκιών συγκράτησης του αφθώδους πυρετού στις υφιστάμενες μολυσμένες ζώνες (Λάρνακα και Γέρι - Δάλι) και στα αιγοπρόβατα - βοοειδή, προκάλεσαν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που ανακοίνωσαν σήμερα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Μετά από δειγματοληψία, που οδήγησε σε υποψία, λόγω κλινικών συμπτωμάτων, επιβεβαιώθηκε από το εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών το πρώτο θετικό στον ιό χοιροστάσιο, δυναμικότητας 4000 χοίρων, στην περιοχή του Παλιομετόχου στην Επαρχία Λευκωσίας, δημιουργώντας έτσι μια νέα ζώνη προστασίας (3Km) και επιτήρησης (10Km) δυτικά της Λευκωσίας.

Επίσης οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανακοίνωσαν ακόμη πέντε θετικές στον αφθώδη πυρετό μονάδες αιγοπροβάτων, μία στο Γέρι, μία στο Δάλι και τρεις στην περιοχή Δρομολαξιάς - Μενεού.

Μαζί με το κρούσμα σε φάρμα χοίρων στο Παλιομέτοχο Λευκωσίας, ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων μονάδων ανήλθε σε 85, σε Λάρνακα (63), Γέρι - Δάλι (21) και Παλιομέτοχο (1).

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι δειγματοληψίες, ιχνηλατήσεις και εργαστηριακές εξετάσεις σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός των μολυσμένων κτηνοτροφικών περιοχών.

Θανατώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες εκτίμησης και θανατώσεων των ζώων σε Λευκωσία και Λάρνακα. Έχουν θανατωθεί αυτήν την εβδομάδα μέχρι στιγμής γύρω στα 1.358 αιγοπρόβατα και 190 βοοειδή. Οι θανατώσεις θα συνεχίσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή της εμφάνισης της νόσου και μέχρι σήμερα, θανατώθηκαν άνω των 32.000 ζώων.

Εμβολιασμοί

Η δεύτερη φάση του εμβολιασμού βοοειδών έφτασε στο 73.5% ενώ στα αιγοπρόβατα στο 56.3% του ζωικού πληθυσμού. Παράλληλα, από τους χοίρους έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής το 84% των μονάδων που βρίσκονται εντός των ήδη μολυσμένων περιοχών Λευκωσίας και Λάρνακας.

Πέργαμος

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς στις κτηνοτροφικές μονάδες στο Πέργαμος, έχει ολοκληρωθεί ο δευτερος εμβολιασμός σε 9 μονάδες, αλλά ακόμα εκκρεμεί ο δεύτερος εμβολιασμός σε άλλες 3 μονάδες, παρόλο που οι κτηνοτρόφοι έχουν συναινέσει. Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναμένεται η εξέλιξη από τις ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, για να καταστεί ασφαλής η πρόσβαση των ιδιωτών κτηνιάτρων για τη διενέργεια των εμβολιασμών.