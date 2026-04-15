Η ΚΔ σε συνεχή επικοινωνία με ΟΥΝΦΙΚΥΠ, στηρίζει αποκλιμάκωση, τονίζει ο Εκπρόσωπος

Αναμένεται ότι η ειρηνευτική δύναμη θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς αποτροπή της δημιουργίας τετελεσμένων, επισημαίνει ο Εκπρόσωπος.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με την UNFICYP, στηρίζοντας τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για την παραβίαση της νεκρής ζώνης στην περιοχή Πλάτη, από το κατοχικό καθεστώς. 

Τονίζει ακόμη ότι πρόκειται για ενέργεια που αποσκοπεί στη δημιουργία νέων κατοχικών τετελεσμένων.

Αναμένεται ότι η ειρηνευτική δύναμη θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς αποτροπή της δημιουργίας τετελεσμένων, επισημαίνει ο Εκπρόσωπος. 

Τις τελευταίες ημέρες, σημειώνει, "συντελείται παραβίαση της νεκρής ζώνης στην περιοχή Πλάτη, βορείως της Πύλας, από κατοχικές δυνάμεις, κατά παράβαση του ισχύοντος καθεστώτος και του διεθνούς δικαίου".

Πρόκειται, τονίζει ο Εκπρόσωπος, "για ενέργεια που αποσκοπεί στην αμφισβήτηση του καθεστώτος της νεκρής ζώνης, του ρόλου και των όρων εντολής της UNFICYP, καθώς και στη δημιουργία νέων κατοχικών τετελεσμένων".

"Η Κυπριακή Δημοκρατία, με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με την UNFICYP, στηρίζοντας τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση" αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης. 

Την ίδια ώρα, συνεχίζει, "επισημαίνεται η άμεση αντίδραση της UNFICYP στην εν λόγω παραβίαση, όπως και η σχετική δημόσια τοποθέτηση της".

"Αναμένεται, συνεπώς, ότι η ειρηνευτική δύναμη θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς αποτροπή της δημιουργίας τετελεσμένων, όπως πράττει μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο του καθήκοντος και των όρων εντολής της" καταλήγει ο Εκπρόσωπος. 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα