Επιτέθηκε σε αστυνομικούς δύο φορές σε δύο μέρες – Προκαλούσε χάος μεθυσμένος και τους απείλησε με σπασμένο μπουκάλι

Μέλη της Αστυνομίας μετά από σχετική πληροφορία, μετέβησαν γύρω στις 8 το βράδυ της 14ης Απριλίου, 2026 σε κατάστημα στη Λεμεσό, όπου εντόπισαν άντρα να βρίσκεται εντός αυτού και να τελεί υπό κατάσταση μέθης.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος βρισκόταν στο κατάστημα του αφού προηγουμένως είχε ηχήσει το σύστημα συναγερμού. Σε κάποια στιγμή, εισήλθε εντός του καταστήματος άγνωστος άντρας ο οποίος είχε στην κατοχή του μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό και ο ίδιος φαινόταν να είχε συμπτώματα μέθης.

Στην προσπάθεια των μελών της Αστυνομίας να εξακριβώσουν τα στοιχεία του, αυτός επιτέθηκε εναντίον γυναίκας αστυνομικού. Στο σημείο κλήθηκαν επιπρόσθετα μέλη της Αστυνομίας τα οποία συνέλαβαν τον άντρα, ο οποίος όμως αντιστάθηκε στη σύλληψη αφού επιτέθηκε εκ νέου σε αστυνομικό, ενώ φαίνεται να απειλούσε τα μέλη της Αστυνομίας με σπασμένο μπουκάλι. Αμέσως μετά τη σύλληψη του, ο άντρας φέρεται να αυτοτραυματίστηκε χτυπώντας με τα χέρια του το κεφάλι του. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 23χρονο κάτοικο Λεμεσού.

Τόσο ο συλληφθείς όσο και δύο μέλη της Αστυνομίας επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου ο 23χρονος φέρεται να αρνήθηκε να εξεταστεί. Στα δύο μέλη της Αστυνομίας παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβαν εξιτήριο.

Ο 23χρονος οδηγήθηκε χθες το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού όπου καταχωρήθηκε άμεσα η υπόθεση ενώ στη συνέχεια αυτός αφέθηκε ελεύθερος με όρους. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 15/5/2026.

Γύρω στις 5 χθες το απόγευμα, μέλη της Αστυνομίας ανταποκρίθηκαν σε κλήση που αφορούσε πρόσωπο το οποίο βρισκόταν σε υποστατικό της Λεμεσού και προκαλούσε ανησυχία, αφού φαίνεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν το εν λόγω πρόσωπο, το οποίο έσπρωχνε τραπέζια και καρέκλες ενώ φώναζε και προκαλούσε ανησυχία. Ενώ ένας εκ των αστυνομικών τον πλησίασε και ζήτησε τα στοιχεία του, αυτός φέρεται να αρνήθηκε να και να κτύπησε το μέλος μας με τα χέρια και τα πόδια του, ενώ φέρεται να εξύβρισε τους αστυνομικούς. Τελικά αυτός συνελήφθη αφού προηγουμένως αντιστάθηκε στη σύλληψη χτυπώντας άλλους δύο αστυνομικούς.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τον 23χρονο ο οποίος είχε συλληφθεί και παρουσιαστεί το πρωί της ίδιας ημέρας ενώπιον Δικαστηρίου.

Τα τρία μέλη της Αστυνομίας επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβαν εξιτήριο.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.