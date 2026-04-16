Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Νέα επίθεση καταγγέλλει διανομέας - Κουκουλοφόροι του ανέκοψαν τον δρόμο και του έκλεψαν χρήματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο παραπονούμενος δεν τραυματίστηκε ενώ οι δράστες περιγράφονται ως ύψους 1,70μ περίπου και όλοι φορούσαν κουκούλες και γάντια

Καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από 26χρονο διανομέα φαγητού ότι, γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα σήμερα, ενώ βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Πάφου και Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό, τρία πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ, τον ανέκοψαν και αφού του επιτέθηκαν, έκλεψαν χρηματικό ποσό από το πορτοφόλι του και τράπηκαν σε φυγή.

Από την επίθεση, ο παραπονούμενος δεν τραυματίστηκε ενώ οι δράστες περιγράφονται ως ύψους 1,70μ περίπου και όλοι φορούσαν κουκούλες και γάντια.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα