Σαν σήμερα: Γιώρκος της Κάκας - Ο μικροαπατεώνας που πέρασε σχεδόν όλη του τη ζωή στη φυλακή

Γραφικός τύπος της Λευκωσίας που έζησε στα μέσα του 20ου αιώνα, ένας μικροαπατεώνας που σχεδόν όλη την ζωή του την πέρασε στη φυλακή. Τον γνώριζαν όλοι οι Λευκωσιάτες και ήταν «αγαπητός» στους δικαστές για τις εύστοχες ατάκες του οι οποίες εξακολουθούν να κυκλοφορούν μέχρι σήμερα. Ηταν πλάνοδιοπώλης, άεργος σε όλη του ζωή και σχεδόν κάθε μέρα βρισκόταν κατηγορούμενος στα δικαστήρια. Μέχρι το θάνατό του καταδικάστηκε 107 φορές.

Το πραγματικό του όνομα του ήταν Γεώργιος Αντωνίου Μαύρος όμως κανείς δεν τον γνώριζε έτσι αλλά ως Γιώρκο της Κάκας , δηλαδή ο Γιώργος της Κυριακής. Κυριακή ίσως ήταν η μάνα ή η γυναίκα του. Στη παλιά Κύπρο συνέβαινε κάποτε ένας άντρας να γίνεται γνωστός με το όνομα της γυναίκας του.

Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1913 και πέθανε στη Λευκωσία στις 16 Απριλίου του 1969 σε ηλικία 56 χρόνων. Την είδηση του θανάτου του δημοσίευσε η εφημερίδα "Ο Αγών" στις 17 Απριλίου 1969 αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ένας από τους πιο γνωστούς τύπους της Λευκωσίας, ο Γιώρκος της Κάκας, του οποίου η αγαπημένη φράσις ήταν Είμαι μια χούφτα χώμα. πέθανε ψες». Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Γιώρκος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Λευκωσία και η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για να γίνει νεκροψία. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από ταξιτζή ο οποίος επισκέφτηκε το σπίτι του Γιώρκου στην οδό Ρηγαίνης και τον βρήκε νεκρό. Καταλήγοντας το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι: «Ο Γιώρκος της Κάκας απησχόλησε πολλές φορές τα δικαστήρια, κυρίως διά μέθην και ανησυχίαν, ήταν όμως, όπως έλεγε και ο ίδιος τακτικά Καλή ψυχή». Κατά τη νεκροψία που έγινε διεπιστώθη ότι ο θάνατος οφείλετο "εις καρκίνον του ήπατος ο οποίος επεξετάθη εις τους πνεύμονας του- μια ασθένεια που προέρχεται από την κατάχρησιν οινοπνευματοδών ποτών."

Η κηδεία του Γιώρκου έγινε στις 17 Απριλίου με δαπάνη του Δήμου Λευκωσίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας με τίτλο «Κανένας δεν έκλαψεν τον Γιώρκον τής Κάκας» αναφέρεται: «Λησμονημένος από τους ανθρώπους κηδεύθηκε χθες εις το Νέον Κοιμητήριον Λευκωσίας ο Γιώρκος της Κάκας, ο άνθρωπος που διασκέδαζε τους Λευκωσιάτες με τις κουβέντες του είτε μεθυσμένος είτε όχι. Τον κήδευσε ο ιερέας του κοιμητηρίου Παπαπαναγιώτης Τσέστος (Παπάτσεστος) και δεν βρέθηκε κανένας για να κλάψει τον αλησμόνητο αυτόν τύπο της Λευκωσίας όταν ο ιερέας έλεγε τον επικήδειον: Στην ζωή σου συνάντησες χαρές και θλίψεις. Δεν ξέρω αν οι τελευταίες σου στιγμές ήταν ευτυχισμένες».

Καταδικάστηκε 107 φορές

Η Αγγλία κκέλιααασεν....

Στις 16 Οκτωβρίου 1966 ο Γιώρκος της Κάκας προσήχθη ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου κατηγορούμενος για εξύβριση και επίθεση εναντίον αστυνομικών. Γράφει συγκεκριμένα η εφημερίδα Ο Αγών (1966-10- 16): «Ο κατηγορούμενος αφού έβγαλε με ευγένεια το μαύρο ρεπούπλικο υπεκλήθη ενώπιον του Δικαστηρίο και έδωσε την ακόλουθον αναφοράν: με συμπαθάτε κύριε Δικαστά, ήπια ένα ποτηράκι και θύμωσα, Ήμουν ακατάστατος. Χίλια συγνώωμην.»

ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Η υπόθεσις σου αναβάλλεται διά την 11ην Νοεμβρίου, 1966

ΚΑΤΗΓ.: Πολύ εντάξει... Αυτό μ’ αρέσει. Η Δημοκρατία έν δίπλα μου. Η Αγγλία κκέλιααασεν...»

(σ.σ. Προφανώς οι πλείστες κατηγορίες του Γιώρκου έγιναν επι Αγγλοκρατίας και η αναφορά του αυτή ήταν και μια έμμεση γελειοποίηση της αγγλικής αποικιοκρατίας που έληξε με τον αγώνα της ΕΟΚΑ).

Η 98ην καταδίκη του επεβλήθη για επίθεση , εξύβριση, μέθη, απρεπή συμπεριφορά και διατάραξη της δημόσιας γαλήνης. Ο Κάκας προσήχθη στο Επαρχιακό Δικαστήριο Κερύνειας κατηγορούμενος ότι επιτέθηκε και ύβρισε τον Μιχαήλ Λαζάρου Σάββα «Πάτρωνε... ππου...ππεζ...» ενώ ήταν μεθυσμένος και έκανε οχλαγωγία χωρίς λόγο παρενοχλώντας τους κατοίκους. Όπως περιγράφεται σε δημοσίευμα στο κυπριακό τύπο, ο Κάκας με πάσα μεγαλοπρέπεια και σοβαρότητα μπήκε στην αίθουσα του Δικαστηρίου άνοιξε μόνος το ειδώλιο του κατηγορουμένου, καλημέρισε τον δικαστή, χαιρέτησε μειδιών το ακροατήριο και άκουσε με ψυχραιμία το κατηγορητήριο, το οποίο παραδέχθηκε και πληφορορήθηκε από την αστυνομία ότι διατρέχει την 98ην κατηγορία. Αφού του ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου για φυλάκιση 20μέρες οδηγήθηκε πάλι στη φυλακή όπου εξέτιε ποινή φυλάκισης 3 μηνών για κατοχή κατεργασμένης ινδικής καννάβεως.

Εσφάξαμεεεν;

Στις 9 Απριλίου 1968, ένα χρόνο πριν το θάνατό του ο Γιώρκος προσήχθη ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου, όπου διατυπώθηκαν τέσσερις κατηγορίες: α)την 1η Μαρτίου 1968 επιτέθηκε εναντίον του Ανδρέας Ι. Ηλιάδη από τη Λευκωσία, β)εξύβρισε τον Ανδρέα Ηλιάδη, γ) βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και δ) προκάλεσε ανησυχία σε δημόσιο μέρος.

ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Παραδέχεσαι Γεώργιε;

ΚΑΤΗΓ.(Μειδιών). Εσφάξαμεεεν;

ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Η υπόθεσις αναβάλλεται διά την 10ην Μαρτίου 1968. Ο κατηγορούμενος θα παραμείνει ελεύθερος δι’ εγγυήσεως 50 λιρών.

ΚΑΤΗΓ.: Ευχαριστώσε κύριε Δικαστάάά!.

Ο πελάτης μου αναμένει σεβαστόν ποσόν από κληρονομιά

Στις 10 Μαίου 1968 ο Γιώρκος καταδικάστηκε για 107 φορά. Σύμφωνα με δημοσίευσμα τους εφημερίδα Ο Αγών, κατηγορήθηκε ότι στις 8 Μαρτίου 1968 επιτέθηκε εναντίον αστυνομικού, λαμβάνοντας την 107 καταδίκη του. Ο συνήγορος του Ιωάννης Μαυρονικόλας επικαλούμενος την επικείκεια του δικαστηρίου ανέφερε ότι ο πελάτης του τελεί υπό θεραπεί και κατά τους τελευταίους οκτώ μήνες ο κατηγορούμενος «ουδέν αδίκημα διέπραξε, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ, όσον αφορά τη συχνότητά την αδικημάτων του." Ο Κ. Μαυρονικόλας ανέφερε επίσης ότι ο πελάτης του ελπίζει να λάβει σεβαστόν ποσόν από κληρονομιά θείου του που απεβίωσε, γεγονός που βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του.

Σκουλίκια της γης

Στις 16 Δεκεμβρίου 1968 προσήχθη πάλιν ενώπιο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας με την κατηγορία ότι στις 18 Αυγούστου 1968 εξύβρισε τον Μιχαήλ Παλάλα με τη φράση «σκουλίκια της γης» ενώ ήταν μεθυσμένος. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ενοχή και δεσμεύτηκε με εγγύηση 75 λιρών. Παρά το βεβαρημένο μητρώο του κατηγορουμένου το δικαστήριο έκρινε σκόπιμα να περάσει ο Γιώρκος τα Χριστούγεννα στα παραπήγματα του Αγίου Παύλου.

Κύριε δικαστά, η μαρτυρία σου είναι εξ ακοής, και δεν πιάνεται

Για τον Γιώρκο της Κάκας κυκλοφορούν πολλές ατάκες, μεταξύ των οποίων και οι πιο κάτω:

*Μια φορά του είπε ένας Δικαστής «πίνεις πολύ Γιώρκο» και αυτός του απάντησε: «Τι σε κόφτει εν που το βαρέλι σου που πίνω;».

*Άλλη φορά του λέει ο δικαστής: «Αθωώνω σε κύριε Γιώρκο, να πάεις στο καλό και να μην σε ξαναδώ εδώ». Και Απαντάει ο Γιώρκος: «Γιατί κύριε δικαστή θα πας μετάθεση;»

*Μια μέρα εμφανίστηκε πάλι στο δικαστήριο. Μόλις τον βλέπει ο δικαστής, τον ρωτά για ποιο πράμα βρίσκεται πάλι στο δικαστήριο.

--Σήμερα, κύριε δικαστά, δεν είμαι κατηγορούμενος, είμαι μάρτυρας, λέει ο Γιώρκος της Κάκας με υπερηφάνεια.

--Πές μας, λοιπόν, Γιώρκο, τι ξέρεις; Και ο Γιώρκος άρχισε να λέει όσα ήξερε για την υπόθεση.

--Γιώρκο, λέει ο δικαστής, αυτά τα είδες εσύ ο ίδιος.

--Ε, όϊ, κύριε δικαστή, δεν τα είδα, αλλά τα άκουσα.

--Ε, πήγαινε, Γιώρκο, η μαρτυρία σου είναι εξ ακοής και δεν πιάνεται.

Πέφτουν τα μούτρα του Γιώρκου, και ξεκινά να φύγει. Εκεί όμως που έφευγε, ξαπολά μια δυνατή πορδή μπροστά στο δικαστή.

--Ρε Γιώρκο, φωνάζει θυμωμένος ο δικαστής, τι πράματα εν' τούτα; Θα σε βάλω φυλακή.

--Μα γιατί, κύριε δικαστή; Τι έκαμα;

--Μα δεν ξέρεις τι έκαμες; Περιπαίζεις με;

--Οχι κύριε, δικαστή, εγώ δεν έκαμα τίποτε.

--Γιώρκο, έκλασες μέσα στο δικαστήριο.

--Δεν μου λες, κύριε δικαστά είδες τον;

--Ε, όϊ, λέει ο δικαστής, μα άκουσα τον.

--Ε, η μαρτυρία σου είναι εξ ακοής, και δεν πιάνεται, λέει ο Γιώρκος της Κάκας, και φεύγει περήφανος και με το κεφάλι ψηλά.

Έλα ένα πεντόλιρο και δώσε μου μια λίρα ρέστα

*Ο Γιώρκος όταν μεθούσε δημιουργούσε μικροεπεισόδια... Μια μέρα

οδηγήθηκε στο αυτόφωρο γιατί μεθυσμένος αποκάλεσε ένα όργανο της

τάξης "πούστη" και μάλιστα δημοσίως...

Ο δικαστής επιδεικνύοντας κάθε επιείκεια, του επέβαλε 2 λίρες πρόστιμο

"για να μάθει να συμμορφώνεται με τους νόμους".

Ο Γιώρκος της Κάκας διαμαρτυρήθηκε έντονα..

-Μα κύριε δικαστά, εγώ φτωχός άνθρωπος πού να βρω 2 λίρες...Ασε που δε

το ήθελα...Στα νεύρα μου απάνω το είπα...

Ο δικαστής ήταν ανένδοτος.

-Τίποτα κύριε Γιώρκο. Δε γίνονται τέτοια πράματα. Πού ξανακούστηκε να

λες τέτοια λόγια σε αστυνομικό; Να πληρώσεις 2 λίρες για να μάθεις άλλη

φορά να σέβεσαι...

-Μα κύριε δικ....

-Σιωπή! τον διέταξε ο δικαστής. Θα πληρώσεις αλλιώς θα σε βάλω στη

φυλακή....

-Αφού είναι έτσι κύριε δικαστά, είσαι και συ πούστης.....Έλα ένα πεντόλιρο και δώσε μου μια λίρα ρέστα...:)

Η καμήλα...ΚΥΡΙΑ

*Μια άλλη φορά ο ίδιος οδηγήθηκε πάλι στο δικαστήρι, μεθυσμένος. Τώρα όμως γιατί είχε αποκαλέσει μια κυρία της αριστοκρατίας "καμήλα" και πάλι δημοσίως... Καταδικάστηκε σε πρόστιμο 5 λίρες, Αυτή τη φορά πλήρωσε χωρίς διαμαρτυρία αλλά αμέσως μετά ρώτησε το δικαστή:

- Κύριε δικαστά, αν αποκαλούσα μια καμήλα "κυρία" θα μου έβαζες πρόστιμο;

-Ασφαλώς όχι...απάντησε ο δικαστής.

Τότε ο Γιώρκος γυρνώντας προς τη παραπονούμενη της είπε τονίζοντας τη λέξη:

-Χαίρεται ΚΥΡΙΑ.

Πηγή: Πολυγνώση