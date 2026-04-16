Ορόσημο η ανάθεση στο Bureau Veritas ο έλεγχος του χαλλουμιού, λέει το τ/κ εμπορικό επιμελητήριο

Το τουρκοκυπριακό εμπορικό επιμελητήριο (ΚΤΤΟ) με ανακοίνωσή του χαιρετίζει την ανάθεση στο Bureau Veritas, με έδρα το Παρίσι, τη διεξαγωγή ελέγχων στο πλαίσιο που επιτρέπει το εμπόριο χαλλουμιού μέσω της Πράσινης Γραμμής, χαρακτηρίζοντάς την κρίσιμο ορόσημο μετά από καθυστέρηση περίπου πέντε ετών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εκτελεστικός Κανονισμός και η Εκτελεστική Απόφαση για το εμπόριο Χαλλουμιού/Hellim μέσω της Πράσινης Γραμμής τέθηκαν σε ισχύ στις 12 Απριλίου 2021. Παραγωγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις ΠΟΠ αποκτούν δικαίωμα χρήσης της κατοχυρωμένης ονομασίας και του αντίστοιχου λογοτύπου.

Το ΚΤΤΟ αναφέρει, περαιτέρω, ότι εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της ΕΕ για την υγεία ζώων και τη δημόσια υγεία, το εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής θα παρέχει έμμεση πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η διαδικασία ενέχει τεχνικές και διαρθρωτικές προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα.

ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

