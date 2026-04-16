Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή σε σχέση με απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Ομόφωνα ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής την αναπομπή του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που αφορά τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους, ενσωματώνοντας τροποποιήσεις που σχετίζονται κυρίως με την απόκτηση μετοχών.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, ο βασικός λόγος της αναπομπής αφορούσε την πρόνοια για την απόκτηση μετοχών, η οποία συνιστά περιουσιακό δικαίωμα βάσει του άρθρου 23 του Συντάγματος, εγείροντας ζητήματα συνταγματικότητας. Με τις τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν, δεν τίθεται περιορισμός στην απόκτηση μετοχών, αλλά ενισχύεται η υποχρέωση ενημέρωσης προς την αρμόδια επιτροπή και, κατ’ επέκταση, προς τη Βουλή, ενισχύοντας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στη δημιουργία ουσιαστικού ελέγχου για την ανάληψη εργασίας από πρώην αξιωματούχους, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμία υποχρέωση δήλωσης σε περίπτωση λήψης μετοχών από ιδιωτικές εταιρείες. Όπως εξήγησε, με τη ρύθμιση αυτή το πρόσωπο θα έχει υποχρέωση να ενημερώνει για την απόκτηση μετοχών, ενώ η αρμόδια επιτροπή θα περιλαμβάνει σχετική ενημέρωση και στις εκθέσεις της προς τη Βουλή, επιτυγχάνοντας έτσι κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τόνισε παράλληλα ότι δεν περιορίζεται το δικαίωμα απόκτησης μετοχών, αλλά διασφαλίζεται η διαφάνεια, ώστε σε περιπτώσεις όπου πρώην αξιωματούχοι αποκτούν συμμετοχή σε εταιρείες που επηρεάζονταν από αποφάσεις τους, αυτό να καθίσταται γνωστό. Επανερχόμενος, σημείωσε ότι στόχος είναι «να κλείσουν κάποια από τα παράθυρα», διευκρινίζοντας ότι η αναπομπή διορθώνει σημείο της νομοθεσίας που αλλοίωνε την αρχική πρόθεση του νομοθέτη, προσθέτοντας την υποχρέωση ενημέρωσης.

Από πλευράς ΑΚΕΛ, ο Ανδρέας Πασιουρτίδης υπογράμμισε ότι δεν απαιτείται κατ’ ανάγκη εργοδότηση για να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, τονίζοντας ότι ακόμη και η απόκτηση μετοχών μπορεί να δημιουργήσει τέτοιο ζήτημα. Ανέφερε ότι η αποδοχή της αναπομπής αποτελεί ένα βήμα που επιτρέπει να μην τεθεί σε κίνδυνο η συνολική φιλοσοφία της πρότασης νόμου, ωστόσο κάλεσε την Κυβέρνηση να προχωρήσει περαιτέρω, ώστε στο μέλλον η απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους να προϋποθέτει αίτηση και άδεια. Σε δεύτερη τοποθέτησή του σημείωσε ότι το διαμορφωμένο κείμενο έχει τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας και της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής, γεγονός που επιτρέπει την υπέρβαση ζητημάτων αντισυνταγματικότητας, προσθέτοντας ότι ακόμη και χωρίς να δημιουργεί έλεγχο σε μια εταιρεία, μια μετοχή μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι το βασικό ζήτημα που πρέπει να ξεκαθαριστεί αφορά τη διάκριση μεταξύ απλής κατοχής μετοχών και απόκτησης ελέγχου σε μια εταιρεία, σημειώνοντας ότι η σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει κυρίως στη δεύτερη περίπτωση. Όπως είπε, λόγω της ασάφειας στο συγκεκριμένο σημείο, το κόμμα του έτεινε να αποδεχθεί την αναπομπή, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σαφέστερη ρύθμιση.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος εξέφρασε σκεπτικισμό ως προς την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων, σημειώνοντας ότι, όσο κι αν επιχειρείται να κλείσουν τα «παράθυρα», θα εξακολουθούν να υπάρχουν τρόποι καταστρατήγησης, αναφέροντας ως παράδειγμα περιπτώσεις πρόσληψης πρώην αξιωματούχων ως συμβούλων χωρίς εμφανή σύνδεση.

