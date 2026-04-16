Οι απευθείας διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ είναι «σοβαρό λάθος» σύμφωνα με την Χεζμπολάχ

Οι απευθείας διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ συνιστούν "σοβαρό λάθος", δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χουσεΐν Χατζ Χασάν, καλώντας τη Βηρυτό να σταματήσει τις "δωρεάν παραχωρήσεις" στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

"Οι απευθείας διαπραγματεύσεις είναι ένα σοβαρό λάθος και δεν παρουσιάζουν κανένα όφελος για τον Λίβανο", δήλωσε ο βουλευτής του φιλοϊρανικού κόμματος σε συνέντευξη που παραχώρησε από το γραφείο του στο κοινοβούλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου, χώρες που είναι σε κατάσταση πολέμου, πρόκειται να μιλήσουν σήμερα, μετά μια πρώτη συνάντηση σε διπλωματικό επίπεδο την Τρίτη στην Ουάσινγκτον.

ΑΠΕ-ΜΠΕ