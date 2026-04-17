Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου άντρα που εντοπίστηκε νεκρός στον Ακάμα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σύμφωνα με τα ευρήματα, πρόκειται για άντρα αγνώστων στοιχείων, ενώ η κατάσταση της σορού δεν επέτρεψε τον καθορισμό της αιτίας θανάτου.

Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου άντρα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του Ακάμα τη Δευτέρα, λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η νεκροτομή διενεργήθηκε την Πέμπτη στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, πρόκειται για άντρα αγνώστων στοιχείων, ενώ η κατάσταση της σορού δεν επέτρεψε τον καθορισμό της αιτίας θανάτου.

Οι αρχές έχουν ήδη λάβει δείγματα και άλλα στοιχεία, με στόχο την ταυτοποίηση του άντρα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αγνοουμένων.

Η σορός εντοπίστηκε γύρω στις 5:45 το πρωί της Δευτέρας από 48χρονο, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή για σκοπούς ψαρέματος.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου και της Λιμενικής Αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο.

Η περιοχή αποκλείστηκε για σκοπούς εξετάσεων και συλλογής τεκμηρίων, ενώ ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Την υπόθεση διερευνούν ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς και το ΤΑΕ Πάφου.

