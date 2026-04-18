Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέγραψε, τελικά, τον νόμο που ψήφισε η Βουλή για την κατάργηση του ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του, καθώς και των ποσών που ήταν κατατεθειμένα στο ταμείο του, στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Ο νόμος τέθηκε σε εφαρμογή την περασμένη Τρίτη, με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και προβλέπει, ότι εντός διαστήματος τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του, δηλαδή μέχρι τις 14 Ιουλίου 2026, η διαχειριστική επιτροπή του Φορέα οφείλει να ολοκληρώσει την εξέταση των αιτήσεων που εκκρεμούν ενώπιόν της από δυσπραγούντες φοιτ...
Τέλος εποχής για τον Φορέα, ταφόπλακα στις καταγγελίες περί διαπλοκής
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέγραψε τον νόμο όπως τον ψήφισε η Βουλή. Από την περ. Τρίτη που τέθηκε σε ισχύ, ο Φορέας Κοινωνικής Στήριξης μετρά αντίστροφα έως τις 14 Ιουλίου οπότε θα καταργηθεί και θα υπαχθεί στο ΊΚΥΚ. Φεύγει ένας πονοκέφαλος από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος τους τελευταίους μήνες βρισκόταν αντιμέτωπος με συνεχείς καταγγελίες περί διαπλοκής.
