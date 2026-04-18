Τέλος εποχής για τον Φορέα, ταφόπλακα στις καταγγελίες περί διαπλοκής

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέγραψε, τελικά, τον νόμο που ψήφισε η Βουλή για την κατάργηση του ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του, καθώς και των ποσών που ήταν κατατεθειμένα στο ταμείο του, στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Ο νόμος τέθηκε σε εφαρμογή την περασμένη Τρίτη, με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και προβλέπει, ότι εντός διαστήματος τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του, δηλαδή μέχρι τις 14 Ιουλίου 2026, η διαχειριστική επιτροπή του Φορέα οφείλει να ολοκληρώσει την εξέταση των αιτήσεων που εκκρεμούν ενώπιόν της από δυσπραγούντες φοιτ...