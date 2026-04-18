Λεμεσός: Ηλεκτρονική απάτη μαμούθ με ένα κλικ - Εξαφανίστηκαν 176.580 κρυπτονομίσματα από εταιρεία

Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης διερευνά η Αστυνομία, στη Λεμεσό, μετά από σχετική καταγγελία από διευθυντή εταιρείας. Σύμφωνα με την καταγγελία από λογαριασμό της εταιρείας φαίνεται να κλάπηκε μεγάλος αριθμός κρυπτονομισμάτων.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, σε καταγγελία που έγινε, στις 16 Απριλίου 2026, στάλθηκε ηλεκτρονικά στους υπαλλήλους της εταιρείας μήνυμα, το οποίο τους καλούσε να ακολουθήσουν συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο. Υπάλληλος της εταιρείας φέρεται να ακολούθησε τον συγκεκριμένο σύνδεσμο, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να γίνονται ανεξέλεγκτα μεταφορές κρυπτονομισμάτων από ποροτοφόλιο της εταιρείας, σε άγνωστα πορτοφόλια.

Συνολικά φαίνεται να μεταφέρθηκαν από το πορτοφόλιο της εταιρείας 176.580 κρυπτονομίσματα.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή και αυτή την υπόθεση, η Αστυνομία υπενθυμίζει το κοινό να είναι πάντοτε προσεκτικό στο διαδίκτυο και να μην ακολουθεί ύποπτους ή άγνωστους ηλεκτρονικούς συνδέσμους, προτού εξακριβώσουν την προέλευσή τους.