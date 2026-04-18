Ανοιγμα μέρους ιρανικού εναέριου χώρου, για πρώτη φορά μετά την έναρξη πολέμου

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

16χρονος στο τιμόνι εταιρικού οχήματος χωρίς άδεια -Τροχαίο με επτά ανήλικους στη Λευκωσία, στο νοσοκομείο 15χρονος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Οδική σύγκρουση με εμπλεκόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ανήλικος ηλικίας 16 ετών, με επιβάτες άλλους έξι ανηλίκους, ηλικίας από 15 μέχρι και 17 ετών, διερευνά στη Λευκωσία η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, μισή ώρα μετά τα μεσάνυκτα, το βράδυ που πέρασε, ενώ ο 16χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Καντάρας, στην περιοχή Παλουριώτισσας, εισερχόμενος στον κυκλικό κόμβο με τη λεωφόρο Αγίου Ιλαρίωνος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ανατράπηκε και προσέκρουσε σε μεταλλική περίφραξη, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Δύναμης, ενώ ο 16χρονος, καθώς και 15χρονος, 15χρονη, 17χρονη και 17χρονος, που επέβαιναν στο όχημα, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο 15χρονος κρατήθηκε για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους στο Μακάριο Νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι έτυχαν ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης και έλαβαν εξιτήριο.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 16χρονος, ανήκει σε εταιρεία της οποίας διαχειριστής είναι ο πατέρας του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 16χρονος απέκτησε κατοχή και οδηγούσε το όχημα, διερευνώνται.

Το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΕΥΚΩΣΙΑΤΡΟΧΑΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα