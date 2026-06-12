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Ετοιμάζει βαλίτσες για Άγκυρα, Αθήνα και Βρυξέλλες η Ολγκίν – Επιστρέφει στην Κύπρο σε δύο εβδομάδες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ δηλώνει ικανοποιημένη από τις επαφές της και συνεχίζει τις διεργασίες για τη νέα 5+1

Θα επιστρέψει στην Κύπρο σε δύο εβδομάδες μετά από επαφές σε Αθήνα, Άγκυρα και Βρυξέλλες, δήλωσε την Παρασκευή η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν μετά από συνάντηση, που είχε το απόγευμα της Παρασκευής με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου 40 λεπτά, η κ. Ολγκίν είπε ότι  ήταν μία «πολύ καλή συνάντηση» και ότι προετοιμάζονται για μία συνάντηση 5 συν 1.

Σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα μεταβεί στην Άγκυρα και ακολούθως στην Αθήνα για επαφές και ότι σε δύο εβδομάδες θα πάει στις Βρυξέλλες και θα επιστρέψει στην Κύπρο.

Ερωτηθείσα από δημοσιογράφο κατά πόσον είναι ικανοποιημένη από αυτόν τον γύρο συναντήσεων απάντησε θετικά.

Η κ. Ολγκίν συναντήθηκε εκ νέου και με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής, στις 15.00.

Αυτές είναι οι δευτερες συναντήσεις της κ. Ολγκίν με τους δύο ηγέτες, καθώς είχε χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη και την περασμένη Δευτέρα.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η κ. Ολγκίν, η οποία αναχωρεί από την Κύπρο την Κυριακή, θα βρίσκεται στην Άγκυρα για επαφές Δευτέρα και Τρίτη και στην Αθήνα από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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