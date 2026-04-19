Επικίνδυνες πολυκατοικίες: Φτάσαμε να θρηνούμε θύματα σε ερείπια κτηρίων - Οι ΕΟΑ κληρονόμησαν 1.287 προβληματικά κτίσματα

Η επικινδυνότητα του κτηρίου στην οδό Αισχύλου, στη Γερμασόγεια, που κατέρρευσε το Μεγάλο Σάββατο, παρασύροντας στον θάνατο δύο νεαρούς αλλοδαπούς, είχε διαπιστωθεί πριν από μία δεκαετία από τον τότε Δήμο Γερμασόγειας, ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Και τι έγινε από τότε; Απολύτως τίποτα. Έτσι, σήμερα θρηνούμε θύματα κάτω από τα μπάζα του κτηρίου. Εδώ και ενάμιση χρόνο, αρμόδια Αρχή για τις επικίνδυνες οικοδομές είναι οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), οι οποίοι κληρονόμησαν από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις έναν κατάλογο με 1.287 επικίνδυνες οικοδομές παγκύπρια. Οι περισσότερες από αυτές, που περιλαμβάνουν κατοικίες και πολυκατοικίες, βρίσκονται στη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διενέργεια ελέγχου από τους ΕΟΑ. Ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ζήτησε τη δημοσιοποίηση των επικίνδυνων κτηρίων, ώστε να ενημερωθούν τόσο οι ένοικοι όσο και το ευρύτερο κοινό για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το κράτος δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να αντιμετωπίσει το ζήτημα των επικίνδυνων οικοδομών, το οποίο, δυστυχώς, επανέφερε στην επικαιρότητα ο άδικος χαμός δύο νεαρών αλλοδαπών: 1. Οι αδυναμίες της κείμενης νομοθεσίας και 2. Η απουσία αποφασιστικότητας από τις αρμόδιες Αρχές για τη λήψη μέτρων. Οι ιδιοκτήτες των επικίνδυνων κατοικιών σφυρίζουν αδιάφορα στις υποδείξεις για βελτιωτικά έργα και, την ίδια ώρα, ενοικιάζουν τα επικίνδυνα και ακατάλληλα για χρήση υποστατικά τους σε μετανάστες, οι οποίοι, μην έχοντας την οικονομική δυνατότητα, αναγκάζονται να αναζητο...