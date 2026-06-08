Παγκόσμια πρεμιέρα για την κινηματογραφική όπερα «Κύπριδα Αφροδίτη – Η Γέννηση μιας Θεάς» του μουσικοσυνθέτη Πόλυ Χαραλάμπους

Μια σημαντική στιγμή για τη σύγχρονη κυπριακή μουσική δημιουργία αποτελεί η παγκόσμια πρεμιέρα της κινηματογραφικής όπερας «Κύπριδα Αφροδίτη – Η Γέννηση μιας Θεάς», έργο του Κύπριου μουσικοσυνθέτη Πόλυ Χαραλάμπους, η οποία θα παρουσιαστεί στις 3 Ιουλίου στις 8.30 μ.μ. στη Δημοσιογραφική Εστία.

Σύμφωνα με τον μουσικοσυνθέτη, η όπερα βασίζεται στη «Θεογονία» του αρχαίου ποιητή Ησίοδου και αφηγείται τη μυθολογική γέννηση της θεάς Αφροδίτης μέσα από μια καθαρά οπερατική σύνθεση που συνδυάζει μουσική και χορό. Το λιμπρέτο αξιοποιεί αποσπάσματα του Ησίοδου σε νεοελληνική μετάφραση, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του έχει γραφτεί από τον ίδιο τον συνθέτη.

Ο Πόλυς Χαραλάμπους, γνωστός για τη διαχρονική του προσήλωση στη μουσική ανάδειξη της ελληνικής και κυπριακής ιστορίας, δημιούργησε ένα έργο που παρακολουθεί την κοσμογονία και τη διαδοχή των θεών, από τη Γαία και τον Ουρανό μέχρι τη γέννηση της Αφροδίτης στα νερά της Πάφου και την ένταξή της στον Όλυμπο ως θεά του κάλλους, της ομορφιάς και της γονιμότητας.

Η πρώτη σκηνική παρουσίαση της όπερας ανέφερε στο "Π", πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2018 στο Ιερό της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο (Κούκλια), με πλήρη συμφωνική ορχήστρα, χορωδία, σολίστ, μαέστρο και σκηνοθετική παραγωγή.

Μετά την επιτυχημένη εκείνη παρουσίαση, ο συνθέτης αποφάσισε να μεταφέρει το έργο στη μεγάλη οθόνη, ώστε να μπορεί να ταξιδέψει διεθνώς χωρίς τους περιορισμούς και το υψηλό κόστος μιας σκηνικής όπερας.

Ερωτηθείς σχετικά ανέφερε πως τα γυρίσματα της κινηματογραφικής εκδοχής ξεκίνησαν το 2019. Η παραγωγή αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες, καθώς προχώρησε χωρίς κρατική ή άλλη θεσμική χορηγία, ενώ η πανδημία ανέκοψε την εξέλιξή της για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Παρ’ όλα αυτά, χάρη στην επιμονή των συντελεστών και στο όραμα του Πόλυ Χαραλάμπους, το έργο ολοκληρώθηκε το 2026. Σημαντική υπήρξε η συμβολή του σκηνοθέτη Νίκου Ταμάσιου, ο οποίος ανέλαβε ένα πολυσύνθετο έργο που περιλάμβανε κινηματογραφήσεις, μοντάζ και επεξεργασία εικόνας και ήχου.

Τα γυρίσματα συνέχισε, πραγματοποιήθηκαν σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου, μεταξύ των οποίων το Ιερό της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο, ο Ναός του Απόλλωνα Υλάτη και η Πέτρα του Ρωμιού, τόπος που συνδέεται μυθολογικά με τη γέννηση της θεάς.

Η ταινία διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά μιας κλασικής όπερας, με σόλο άριες, ντουέτα, τρίο, χορωδιακά και χορευτικά μέρη, ερμηνευμένα από σοπράνο, υψίφωνες σοπράνο, τενόρους και μπάσους, με τη συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας. Για τον Πόλυ Χαραλάμπους, η «Κύπριδα Αφροδίτη η Γέννηση μιας Θεάς» αποτελεί όχι μόνο μια καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και μια πολιτιστική παρακαταθήκη.

Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες κυπριακές όπερες που αντλούν το θέμα τους από την ελληνική μυθολογία και την ιστορική ταυτότητα του τόπου, ενώ παράλληλα αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά κυπριακής όπερας. Οι διοργανωτές αναμένουν επίσης την απάντηση της Υφυπουργού Πολιτισμού σχετικά με το ενδεχόμενο η παγκόσμια πρεμιέρα να τεθεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Η προβολή της 3ης Ιουλίου αναμένεται να αποτελέσει κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας πολυετούς δημιουργικής πορείας του μουσικοσυνθέτη Πόλυ Χαραλάμπους και των συνεργατών του.