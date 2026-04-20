Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Συνεχείς διαρρήξεις συνδέονται με εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στην Πάφο - Κάμερες κατέγραψαν «ύποπτες» κινήσεις

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σοβαρή ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των κατοίκων της περιοχής επί της Λεωφόρου Τάφοι των Βασιλέων, απέναντι από το Kings Avenue Mall και συγκεκριμένα στην οδό Προμηθέως, λόγω αυξημένων περιστατικών διαρρήξεων και κλοπών που σημειώνονται με ανησυχητική συχνότητα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα περιστατικά αυτά καταγράφονται σχεδόν καθημερινά κατά τις τελευταίες οκτώ ημέρες και φαίνεται να συνδέονται με άτομα που διαμένουν παράνομα στο εγκαταλελειμμένο Roman Hotel της περιοχής.

Το εν λόγω ξενοδοχείο παραμένει κλειστό για περισσότερα από τρία χρόνια, ωστόσο παρουσιάζει πλέον σαφή και επαναλαμβανόμενα σημάδια κατοίκησης.

Ειδικότερα, κάτοικοι αναφέρουν στο "Π" ότι κατά τις νυχτερινές ώρες παρατηρούνται αναμμένα φώτα εντός του κτιρίου, κινήσεις σε διαδρόμους, καθώς και προσωπικά αντικείμενα, όπως ρούχα απλωμένα σε μπαλκόνια, γεγονός που ενισχύει την υποψία ότι το κτίριο χρησιμοποιείται ως άτυπο κατάλυμα.

Παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής καταγράφει την παρουσία τριών ατόμων, τα οποία φέρονται να σχετίζονται με τα περιστατικά διαρρήξεων. Οι σχετικές εικόνες είναι διαθέσιμες και έχουν ήδη τεθεί υπόψη των αρμόδιων αρχών.

Παρά τις επανειλημμένες αναφορές και καταγγελίες των κατοίκων προς την αστυνομία, η ανταπόκριση μέχρι στιγμής κρίνεται περιορισμένη, με αποτέλεσμα τα περιστατικά να συνεχίζονται σχεδόν κάθε βράδυ, εντείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας στην κοινότητα.

Ως αντίδραση, οι κάτοικοι έχουν προχωρήσει σε άτυπη οργάνωση επιτήρησης της περιοχής και έχουν λάβει πρόσθετα μέτρα προστασίας των κατοικιών τους.

Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι οι ενέργειες αυτές δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης και ότι απαιτείται άμεση και συντονισμένη παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, οι κάτοικοι ζητούν επιτακτικά, την άμεση κινητοποίηση και δράση της αστυνομίας.

Την πλήρη ασφάλιση και αποτροπή πρόσβασης στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Την ενίσχυση των αστυνομικών περιπολιών στην περιοχή, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες Η κατάσταση κρίνεται επείγουσα, καθώς η συνέχιση των περιστατικών θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων και την ποιότητα ζωής στην περιοχή. Η υπόθεση έχει καταγγελθεί στην Αστυνομία.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα