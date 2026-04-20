Παγκύπριες 2026: Ανακοινώθηκαν τα εξεταστικά κέντρα – Δείτε τη λίστα ανά επαρχία

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοίνωσε σήμερα τα εξεταστικά κέντρα, ανά επαρχία, που θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2026.

Συγκεκριμένα, τα εξεταστικά κέντρα ανά επαρχία, όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας:

Λευκωσία

1 Παγκύπριο Γυμνάσιο

2 Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Δασουπόλεως

3 Λύκειο Παλουριώτισσας

4 Λύκειο Ακροπόλεως

5 Λύκειο Σολέας

6 Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου

7 Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα Στροβόλου

8 Λύκειο Κύκκου Α΄

9 Λύκειο Κύκκου Β΄

10 Περιφερειακό Λύκειο Παλιομετόχου, Μ. Κουτσόφτα - Α. Παναγίδη

11 Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας

12 Λύκειο Αρχαγγέλου "Απόστολος Μάρκος"

13 Λύκειο Ιδαλίου

14 Λύκειο Λατσιών

15 Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

16 Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας

17 Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μακάριος Γ΄Λευκωσίας

18 Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο/Ολυμπιακό Κολυμβητήριο

19 Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης

Αμμόχωστος

1 Λύκειο Παραλιμνίου

2 Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα

3 Γυμνάσιο-Λύκειο «Ειρήνης και Ελευθερίας» Δερύνειας-Σωτήρας

4 Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου

5 Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου

Λάρνακα

1 Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας

2 Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων

3 Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας

4 Λύκειο Μακαρίου Γ΄Λάρνακας

5 Λύκειο Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος»

6 Λύκειο Βεργίνας

7 Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών

8 Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας

9 Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

Λεμεσός

1 Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου

2 Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού

3 Σχολή Ομόδους, Γυμνάσιο, Λύκειο, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

4 Λανίτειο Λύκειο

5 Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

6 Λύκειο Αγίου Ιωάννη

7 Λύκειο Αγίου Νικολάου

8 Λύκειο Πολεμιδιών

9 Λύκειο Αγίου Αντωνίου

10 Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα Κάτω Πολεμιδιών

11 Λύκειο Λινόπετρας

12 Λύκειο Αγίας Φυλάξεως

13 Περιφερειακό Λύκειο Απ. Λουκά Κολοσσίου

14 Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

15 Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού

Πάφος

1 Γυμνάσιο Πολεμίου

2 Γυμνάσιο Κάτω Πύργου

3 Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου

4 Λύκειο Αγίου Νεοφύτου

5 Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου

6 Λύκειο Κύκκου Πάφου

7 Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Έμπας

8 Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς

9 Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου

ΚΥΠΕ