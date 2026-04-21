Τέχνη και Διάστημα: Τετραήμερο δράσης στο Πλανητάριο!

Μια τετραήμερη εμπειρία όπου η τέχνη, η μουσική, η αστρονομία και η γαστρονομία συναντιούνται σε ένα μοναδικό κοσμικό περιβάλλον. Τι περιλαμβάνει: Ομιλία «Τέχνη και Διάστημα». Το Σάββατο από 19:00–20:00

· Μια συναρπαστική παρουσίαση που εξερευνά τη σύνδεση της τέχνης με το Σύμπαν

· Βραδινή Εμπειρία. Σάββατο. Ζωντανή μουσική (20:30–23:00)

· Live Cooking Experience / Ζωντανή μαγειρική (20:30–22:00. Cocktail Bar

· Παρατήρηση με τηλεσκόπια

· Fire Show / Σόου με φωτιές (21:30–22:00)

· Ένα πολυαισθητηριακό ταξίδι σχεδιασμένο να εμπνέει, να ψυχαγωγεί και να ενώνει μικρούς και μεγάλους.

ART & SPACE, 25 Απριλίου 2026

Fireside Talk: Η Τέχνη στο Διάστημα

Ένα fireside talk χαρακτηρίζεται από έναν ουσιαστικό, ανοιχτό διάλογο. μια ανταλλαγή ιδεών σε ένα οικείο και άμεσο περιβάλλον. Αντλώντας από αυτή την παράδοση, η συζήτηση διαμορφώνεται ως ένας συγκεντρωμένος διάλογος, βασισμένος στην κοινή περιέργεια.

Κάτω από τον θόλο του πλανηταρίου, αυτή η εμπειρία, επαναπροσδιορίζεται.

Περιτριγυρισμένοι από έναν χαρτογραφημένο ουρανό, η συζήτηση εκτυλίσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο κοσμικό πλαίσιο, ενισχύοντας τόσο την οπτική όσο και τη φαντασία. Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν γύρω από τη φωτιά κάτω από τον έναστρο ουρανό για να ανταλλάξουν ιδέες, ιστορίες και γνώση.

Η συγκεκριμένη συνάντηση εξερευνά τη σχέση τέχνης και επιστήμης από την κληρονομιά του Malevich, όπως επανερμηνεύεται από την Ουκρανή καλλιτέχνιδα Irina Sagitova, έως σύγχρονες, προσανατολισμένες στο μέλλον πρακτικές στο βιοσχεδιασμό και τη βιοτέχνη, με τη Μαρίσα Σατσιά, μια πρωτοπόρα φωνή από την Κύπρο σε αυτό το αναδυόμενο πεδίο. Η επιμέλεια και ο συντονισμός ανήκουν στο επιστημονικό τμήμα του πλανηταρίου, με τη συμμετοχή της αστροφυσικού Μαρία Ενωτιάδη (και της αστρονόμου Δήμητρας Χάσικου). Η συζήτηση φέρνει κοντά την καλλιτεχνική έκφραση και την επιστημονική σκέψη, σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο για βάθος και σαφήνεια. Μια σύντομη αλλά ουσιαστική ανταλλαγή ιδεών για όσους ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, την καινοτομία και το μέλλον.