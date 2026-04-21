Αποχώρησε από το ψηφοδέλτιο του κινήματος ΑΛΜΑ η Φρόσω Εμμανουήλ τέσσερις ημέρες μετά

Αποχώρησε από το ψηφοδέλτιο του Κινήματος ΑΛΜΑ, η Φρόσω Εμμανουήλ (Ιωάννου), για «προσωπικούς λόγους», όπως γνωστοποίησε στον λογαριασμό της στα ΜΚΔ.

Η κα Εμμανουήλ, δημοσιογράφος, ευχαρίστησε το ΑΛΜΑ για την πρόταση και τους ευχήθηκε «καλή επιτυχία».

Η δημοσιογράφος είχε κάνει γνωστή την υποψηφιότητα της στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές μόλις πριν τρεις μέρες, λέγοντας μάλιστα πως «ήταν απόφαση που στηρίχθηκε στο συναίσθημα» αλλά πάρθηκε με «καθαρή σκέψη και πλήρη επίγνωση της ευθύνης». Είχε τονίσει όμως πως δεν το έκανε για να «χτίσει πολιτική καριέρα».

Η κ. Εμμανουήλ είχε αντικαταστήσει τον Δημήτρη Παπαδάκη στην επαρχία Λευκωσίας, αφού ο τελευταίος τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου, μετά τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη για την πολύκροτη υπόθεση «Σάντη».