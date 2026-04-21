Αγωνία οικογένειας από την Κολομβία για αγνοούμενη στη Λεμεσό – Φόβοι ότι βρισκόταν στην πολυκατοικία που κατέρρευσε (εικόνες)

Την αγνοούμενη συγγενή της ψάχνει μια οικογένεια από την Κολομβία, εκφράζοντας φόβους ότι ενδέχεται να βρισκόταν μέσα στο κτήριο που κατέρρευσε στη Γερμασόγεια το Μεγάλο Σάββατο, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, πρόκειται για τη Λεονέλα Αλεμάν Μοράλες (Leonela Alemán Morales), 27 ετών, τρανς γυναίκα από την Μπαρανκίγια, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 11 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία σημειώθηκε η τραγωδία στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρεται, η οικογένεια εκτιμά ότι η 27χρονη μπορεί να βρισκόταν στο κτήριο, καθώς το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου καταγράφηκε στο σημείο της κατάρρευσης. Πληροφορίες του «Π» πάντως αναφέρουν ότι το δεύτερο άτομο που έχασε τη ζωή του δεν διέμενε μόνιμα στην πολυκατοικία.

Δεν ταυτοποιήθηκαν επίσημα οι σοροί

Η πολυκατοικία φιλοξενούσε αριθμό αλλοδαπών ενοίκων και από την κατάρρευση ανασύρθηκαν δύο νεκροί, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη επίσημα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε στον «Π» από την Αστυνομία, αναμένονται δείγματα DNA για την ταυτοποίηση και των δύο σορών, ενώ έγιναν και διαβήματα μέσω της Interpol.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταυτότητα ενός εκ των δύο θυμάτων έχει αναγνωριστεί από τους οικείους του, οι οποίοι την περασμένη Κυριακή πραγματοποίησαν και εκδήλωση εις μνήμην του.

Κραυγή αγωνίας

Η αδελφή της αγνοούμενης, Γιοχάνα, δήλωσε σε κολομβιανά μέσα ότι η οικογένεια αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσπάθεια επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές. Όπως ανέφερε, έγιναν προσπάθειες μέσω διπλωματικών καναλιών, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει σαφής ενημέρωση για την τύχη της 27χρονης.

«Μας λένε ότι θα έχουμε ενημέρωση, αλλά δεν γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Έχουμε ενημερωθεί για δύο νεκρούς, χωρίς όμως να γνωρίζουμε την ταυτότητά τους», ανέφερε.

Το ταξίδι της 27χρονης ξεκίνησε στις 31 Μαρτίου από την Κολομβία με προορισμό την Ευρώπη. Μετά από στάση στην Τουρκία, μετέβη στην Κύπρο, ενώ, σύμφωνα με την οικογένειά της, επρόκειτο να συνεχίσει προς τη Γαλλία πριν επιστρέψει στη χώρα της.