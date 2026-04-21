Αρχίζουν οι κρατήσεις για τη θαλάσσια σύνδεση Λεμεσού - Πειραιά

Οι κρατήσεις για την εποχική θαλάσσια επιβατική σύνδεση μεταξύ Λεμεσού και Πειραιά αρχίζουν επίσημα αύριο, 22 Απριλίου 2026, στις 10:00 το πρωί, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των διοργανωτών.

Όπως αναφέρεται, η γραμμή Κύπρου-Ελλάδας επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά, με τη φετινή σεζόν να συνοδεύεται από μια σημαντική επιχειρησιακή εξέλιξη, καθώς το πλοίο AF Marina αναλαμβάνει τη δρομολόγηση της γραμμής, αντικαθιστώντας το προηγούμενο σκάφος που εξυπηρετούσε τη σύνδεση.

Η θαλάσσια γραμμή Λεμεσού-Πειραιά αποτελεί τα τελευταία χρόνια δημοφιλή επιλογή μετακίνησης, προσφέροντας εναλλακτική λύση έναντι των αεροπορικών ταξιδιών και ενισχύοντας την τουριστική και συγκοινωνιακή διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας. Όπως αναφέρεται, αναμένεται και φέτος αυξημένη ζήτηση από ταξιδιώτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα εισιτήριά τους από αύριο μέσω των επίσημων καναλιών κρατήσεων, με τους διοργανωτές να συστήνουν έγκαιρες κρατήσεις λόγω της υψηλής εποχικής ζήτησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ