Live: Πιθανές νέες συνομιλίες με το Ιράν τις επόμενες «36 με 72 ώρες», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πτώση της τιμής στα καύσιμα: Πότε και πού αναμένονται μειώσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συγκρατημένες μειώσεις ενδέχεται να φανούν σήμερα ή τις επόμενες ημέρες, κυρίως στην αμόλυβδη 95, σύμφωνα με τον Δ/ντη της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Για το ενδεχόμενο να υπάρξουν μέσα στις επόμενες ημέρες συγκρατημένες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στην αμόλυβδη 95, μίλησε στο ΚΥΠΕ την Τετάρτη ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης. 

Απαντώντας σε ερώτηση για το ύψος των τιμών των καυσίμων, ο κ. Καραγιώργης ανέφερε ότι «πάγια πολιτική της Υπηρεσίας είναι να μην προβαίνει σε εκτιμήσεις και προβλέψεις αναφορικά με το ύψος των τιμών των καυσίμων, καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο τομέα που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από αστάθμητους εξωτερικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες».

Παρά ταύτα, πρόσθεσε, «λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των διεθνών τιμών καυσίμων Platts, καθώς και τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αυξήσεις που καταγράφηκαν τόσο σε ευρωπαϊκές χώρες όσο και στην Κύπρο, διαφαίνεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν μέσα στις επόμενες ημέρες συγκρατημένες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στην αμόλυβδη 95».

Σε ερώτηση για το πότε ακριβώς αναμένεται να σημειωθούν αυτές οι μειώσεις απάντησε «ενδεχομένως ακόμα και σήμερα ή αύριο».

Ο κ. Καραγιώργης τόνισε ότι η Υπηρεσία «παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών».

Παράλληλα, κάλεσε για ακόμη μία φορά το καταναλωτικό κοινό να επιλέγει πρατήρια με χαμηλότερες τιμές, υπογραμμίζοντας ότι παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις τιμών μεταξύ των πρατηρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΒΕΝΖΙΝΗΚΑΥΣΙΜΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα