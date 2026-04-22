Πόλεμος στρατηγικών συμφερόντων

H σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν συνιστά ένα απλό επεισόδιο στρατιωτικής αντιπαράθεσης, αλλά την κορύφωση μιας μακράς ιστορικής διαδρομής έντασης, καχυποψίας και ανταγωνισμού που διαμορφώθηκε ήδη από την εποχή της Ιρανικής Επανάστασης. Σήμερα, μέσα σε ένα διεθνές σύστημα που μεταβάλλεται ραγδαία, η αντιπαράθεση αυτή αποκτά χαρακτηριστικά δομικής σύγκρουσης και συμπυκνώνει κρίσιμα ερωτήματα για την ισορροπία ισχύος, την ενεργειακή ασφάλεια και το μέλλον της αμερικανικής ηγεμονίας.

Η επίσημη αμερικανική ρητορική εξακολουθεί να τοποθετεί στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, προβάλλοντάς το ως τη βασική απειλή για τη διεθνή ασφάλεια. Ωστόσο, η επιμονή σ' αυτή την αφήγηση δεν επαρκεί για να εξηγήσει ούτε την ένταση ούτε το εύρος της στρατιωτικής κινητοποίησης των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή. Το πυρηνικό ζήτημα φαίνεται να λειτουργεί περισσότερο ως εργαλείο νομιμοποίησης πολιτικών και στρατηγικών επιλογών, παρά ως η πραγματική ουσία της αντιπαράθεσης με το Ιράν.

Γεωπολιτική κυριαρχία

Η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών είναι ενδεικτική. Από περιπτώσεις όπως το Ιράκ μέχρι τη Βόρεια Κορέα, έχει αποδειχθεί ότι ακόμη και εκτεταμένα στρατιωτικά πλήγματα ή αυστηρά καθεστώτα κυρώσεων δεν εξαλείφουν την τεχνογνωσία, ούτε κάμπτουν εύκολα την πολιτική βούληση ενός κράτους να επιμείνει σε στρατηγικά προγράμματα υψηλής σημασίας. Αντιθέτως, τέτοιες πιέσεις συχνά ενισχύουν τη συσπείρωση στο εσωτερικό, μετατρέποντας το πυρηνικό πρόγραμμα σε σύμβολο εθνικής κυριαρχίας, αξιοπρέπειας και επιβίωσης. Σ' αυτό το πλαίσιο, η αντιπαράθεση αποκτά βαθύτερα χαρακτηριστικά και δεν αφορά μόνο την αποτροπή διάδοσης πυρηνικών όπλων, αλλά την αναμέτρηση για επιρροή, ασφάλεια και γεωπολιτική κυριαρχία σε μια κρίσιμη περιφέρεια του διεθνούς συστήματος.

Στον πυρήνα της αμερικανικής στρατηγικής εντοπίζεται η γεωοικονομική σημασία της ενέργειας. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένας από τους σημαντικότερους θαλάσσιους κόμβους του πλανήτη, μέσω του οποίου διακινείται ένα κρίσιμο ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η γεωγραφική θέση του Ιράν του επιτρέπει να επηρεάζει άμεσα τη ροή αυτών των ενεργειακών πόρων, είτε μέσω άμεσων στρατιωτικών ενεργειών είτε μέσω της απλής απειλής αποσταθεροποίησης. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και για τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, η διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας δεν είναι απλώς ζήτημα διεθνούς δικαίου, αλλά θεμέλιο της παγκόσμιας οικονομικής τάξης στην οποία στηρίζεται η δική τους ισχύς.

Ταυτόχρονα, η αντιπαράθεση με το Ιράν συνδέεται άρρηκτα με την προσπάθεια ανάσχεσης μιας αναδυόμενης περιφερειακής δύναμης. Η Τεχεράνη, ιδίως μετά τις εξελίξεις που ακολούθησαν την Αραβική Άνοιξη, αξιοποίησε το κενό ισχύος σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής για να επεκτείνει την επιρροή της. Μέσω ενός πλέγματος κρατικών και μη κρατικών δρώντων, κατόρθωσε να εδραιώσει παρουσία σε κρίσιμα γεωπολιτικά μέτωπα, από τον Λίβανο και τη Συρία έως το Ιράκ και την Υεμένη. Η εξέλιξη αυτή αμφισβητεί ευθέως το αμερικανικό σύστημα συμμαχιών, που οικοδομήθηκε μεταπολεμικά με άξονα την ασφάλεια του Ισραήλ και τη σταθερότητα των μοναρχιών του Κόλπου.

Η αμερικανική αντίδραση δεν περιορίζεται, συνεπώς, στην αποτροπή, αλλά επεκτείνεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναδιάταξης της περιφερειακής τάξης. Στο πλαίσιο αυτό, η αποδυνάμωση του Ιράν δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για την αποκατάσταση μιας ισορροπίας που θεωρείται πιο ευνοϊκή για τα δυτικά συμφέροντα. Η στρατιωτική σύγκρουση λειτουργεί ως εργαλείο επιβολής, αλλά και ως μήνυμα προς άλλους δρώντες που ενδεχομένως επιδιώκουν να αμφισβητήσουν την υφιστάμενη τάξη. Σ' αυτό το σημείο, η διάσταση της παγκόσμιας ισχύος καθίσταται καθοριστική. Η αντιπαράθεση με το Ιράν δεν αφορά μόνο τη Μέση Ανατολή, αλλά εντάσσεται στον ευρύτερο ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών με δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία. Σε ένα περιβάλλον που τείνει προς την πολυπολικότητα, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να αποδείξει ότι εξακολουθεί να διαθέτει την ικανότητα να επιβάλλει τη βούλησή της σε κρίσιμες γεωγραφικές περιοχές. Η Μέση Ανατολή, λόγω της ενεργειακής της σημασίας, παραμένει κεντρικό πεδίο αυτής της αντιπαράθεσης.

Πτώση καθεστώτος

Παράλληλα, δεν μπορεί να παραγνωριστεί το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής που αποσκοπεί, άμεσα ή έμμεσα, στην αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Αν και τέτοια επιδίωξη σπανίως διατυπώνεται ρητά, η ιστορική εμπειρία των αμερικανικών επεμβάσεων σε χώρες όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν δείχνει ότι η ανατροπή εχθρικών καθεστώτων έχει αποτελέσει επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Στην περίπτωση του Ιράν, μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε ριζική αναδιαμόρφωση της γεωπολιτικής ισορροπίας στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, θα συνοδευόταν και από τεράστιους κινδύνους αποσταθεροποίησης, δεδομένου του μεγέθους, της κοινωνικής πολυπλοκότητας και της στρατηγικής σημασίας της χώρας.

Η χρονική συγκυρία της σύγκρουσης δεν είναι τυχαία. Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον αυξημένης ρευστότητας. Περιφερειακές συγκρούσεις, μεταβαλλόμενες συμμαχίες και η σταδιακή αποδυνάμωση ορισμένων παραδοσιακών δρώντων έχουν ανοίξει παράθυρα ευκαιρίας, αλλά και κινδύνων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να εκτιμούν ότι το Ιράν βρίσκεται σε μια φάση όπου μπορεί να δεχθεί ισχυρή πίεση, χωρίς άμεσο κίνδυνο γενικευμένης περιφερειακής κατάρρευσης. Η εκτίμηση αυτή, ωστόσο, ενδέχεται να αποδειχθεί υπεραισιόδοξη.

Αντιφάσεις

Ήδη διαφαίνονται οι αντιφάσεις της στρατηγικής αυτής. Η στρατιωτική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε συσπείρωση της ιρανικής κοινωνίας γύρω από το καθεστώς, ενισχύοντας αντί να αποδυναμώνει τη νομιμοποίησή του. Παράλληλα, η Τεχεράνη διαθέτει μέσα ασύμμετρης απάντησης, που μπορούν να προκαλέσουν σημαντικό κόστος, όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Η διατάραξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ή η ενεργοποίηση περιφερειακών συμμάχων αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Επιπλέον, οι επιπτώσεις της σύγκρουσης υπερβαίνουν κατά πολύ το πεδίο της μάχης. Οι διεθνείς αγορές ενέργειας αντιδρούν έντονα σε κάθε ένδειξη κλιμάκωσης, με άμεσες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Για χώρες όπως η Κύπρος, που βρίσκονται γεωγραφικά κοντά στη ζώνη έντασης και εξαρτώνται από την ενεργειακή σταθερότητα, οι εξελίξεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η αστάθεια στην περιοχή επηρεάζει όχι μόνο τις τιμές της ενέργειας, αλλά και τη γενικότερη γεωπολιτική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα πραγματικά κίνητρα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορούν να περιοριστούν σε μια μόνο διάσταση. Αφορούν ένα σύνθετο και δυναμικά εξελισσόμενο πλέγμα επιδιώξεων, όπου η γεωοικονομία και η γεωστρατηγική διαπλέκονται στενά. Ο έλεγχος των ενεργειακών ροών δεν αφορά μόνο την ασφάλεια εφοδιασμού, αλλά και τη δυνατότητα διαμόρφωσης των διεθνών αγορών και άσκησης επιρροής σε συμμάχους και ανταγωνιστές. Παράλληλα, η ανάσχεση μιας ανερχόμενης περιφερειακής δύναμης, όπως το Ιράν, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αποτροπής ανατροπής των ισορροπιών στη Μέση Ανατολή. Η διατήρηση της παγκόσμιας στρατηγικής υπεροχής των ΗΠΑ παραμένει ο κεντρικός άξονας, ιδίως σε μια εποχή όπου το διεθνές σύστημα μεταβαίνει προς πολυπολικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η πίεση προς την Τεχεράνη δεν περιορίζεται σε ζητήματα ασφάλειας, αλλά επεκτείνεται και στην επιδίωξη εσωτερικών μεταβολών, είτε μέσω οικονομικής ασφυξίας είτε μέσω πολιτικής αποσταθεροποίησης. Το πυρηνικό ζήτημα λειτουργεί ως καταλύτης και ως νομιμοποιητικό επιχείρημα, χωρίς ωστόσο να εξαντλεί την ουσία της αντιπαράθεσης, η οποία εδράζεται σε βαθύτερες, διαχρονικές στρατηγικές στοχεύσεις.

Συμπερασματικά, σε μια εποχή όπου η διεθνής τάξη βρίσκεται σε μετάβαση, η αντιπαράθεση αυτή αποκτά τόσο συμβολικό, όσο και ουσιαστικό χαρακτήρα. Δεν αφορά μόνο το παρόν της Μέσης Ανατολής, αλλά και το μέλλον ενός κόσμου που αναζητεί νέα ισορροπία μεταξύ ισχύος, ασφάλειας και συνεργασίας. Το ερώτημα που παραμένει ανοικτό δεν είναι μόνο ποιος θα επικρατήσει, αλλά ποιο θα είναι το τίμημα αυτής της επικράτησης για τη διεθνή σταθερότητα.

*Πρώην πρύτανη, καθηγητή-ανθρωπολόγου στο Πανεπιστήμιο Philips