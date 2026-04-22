Υπόθεση «Σάντη»: «Δεν αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα» - Κλειδώνει η ημερομηνία άφιξης ειδικών του FBI

Σε κρίσιμη καμπή εισέρχονται οι έρευνες της Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση «Σάντη», με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, να δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι επίκειται νέος γύρος επαφών με το FBI, για τον καθορισμό της άφιξης ειδικών στην Κύπρο, ενώ ανέφερε παράλληλα πως η Europol συνεχίζει τη δικανική ανάλυση τεκμηρίων, χωρίς ωστόσο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Βύρωνος, είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συντονισμού με το FBI, με στόχο την άφιξη εξειδικευμένης ομάδας στην Κύπρο «το συντομότερο δυνατό».

Όπως εξήγησε, «ο Αρχηγός Αστυνομίας είχε χθες μια επικοινωνία μαζί τους και αναμένουμε σήμερα να υπάρξει δεύτερη επικοινωνία, ώστε να καθοριστεί το συντομότερο η ημερομηνία άφιξής τους», διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για τον αριθμό των μελών της ομάδας που θα αφιχθεί.

Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα η διάρκεια παραμονής των ειδικών

Σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό σκέλος, ο κ. Βύρωνος ξεκαθάρισε ότι η ουσιαστική συνεργασία θα ξεκινήσει με την άφιξη των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι -όπως είπε- «είναι ειδικοί σε θέματα ανάλυσης καταθέσεων» και θα συνδράμουν ακριβώς σε αυτόν τον τομέα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει εκτίμηση για τη διάρκεια παραμονής τους, σημειώνοντας πως «ο λόγος που ζητούμε αυτή τη συνεργασία είναι για να μπορέσουμε σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσουμε τη διερεύνηση».

Αναφορικά με το αντικείμενο της συνδρομής τους, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο τμήμα του FBI διαθέτει «εξειδίκευση δεκαετιών στον τρόπο αξιολόγησης καταθέσεων και του μαρτυρικού υλικού σε σοβαρές υποθέσεις», προσθέτοντας ότι -αν και δεν είναι ακόμη σαφής ο ακριβής τρόπος συμβολής τους στην παρούσα υπόθεση- «σίγουρα έχουν κάποια εργαλεία και μεθόδους, που φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα και θα μας κατατοπίσουν».

Καθημερινή επικοινωνία με Europol, χωρίς καθορισμένο χρόνο ολοκλήρωσης

Σε σχέση με την εμπλοκή της Europol, ο κ. Βύρωνος δήλωσε ότι «συνεχίζεται ακόμη η δικανική εξέταση τεκμηρίων που έχουν σταλεί», τονίζοντας ότι υπάρχει καθημερινή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ανάλυσης, καθώς «εξαρτάται από τον όγκο και τη φύση του υλικού».

Ερωτηθείς για τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων, ανέφερε ότι δεν νομίζει «να είναι προς δημοσιοποίηση το τελικό αποτέλεσμα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα ευρήματα ενδέχεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας, χωρίς να δοθούν αυτούσια στη δημοσιότητα.

Συνεχίζονται οι καταθέσεις

Αναφερόμενος στη συνολική πορεία των ερευνών, σημείωσε ότι βρίσκονται «σε πολύ προχωρημένο στάδιο», με μεγάλο αριθμό καταθέσεων να έχει ήδη ληφθεί, ενώ η ανακριτική ομάδα συνεχίζει τόσο την ανάλυση όσο και τη συλλογή πρόσθετων μαρτυριών όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Πηγή: ΚΥΠΕ