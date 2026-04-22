Η επετειακή TWENTY Edition τιμά τα είκοσι χρόνια του Range Rover Sport στην αγορά

Η Range Rover γιορτάζει δύο δεκαετίες παρουσίας του Range Rover Sport στην παγκόσμια αγορά με την παρουσίαση της επετειακής έκδοσης TWENTY Edition, ενός μοντέλου που αποτυπώνει με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο τη φιλοσοφία της σπορ πολυτέλειας που χαρακτηρίζει τη μάρκα. Από την πρώτη του εμφάνιση στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το Range Rover Sport αποτέλεσε σημείο καμπής για την κατηγορία των SUV, εισάγοντας έναν πιο δυναμικό και οδηγοκεντρικό χαρακτήρα. Μέσα από τρεις γενιές, το μοντέλο εξελίχθηκε σημαντικά, συνδυάζοντας επιδόσεις, τεχνολογία και πολυτέλεια, ενώ ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο πωλήσεις παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο εμβληματικά SUV της σύγχρονης εποχής.

Η νέα TWENTY Edition αποτελεί έναν φόρο τιμής σε αυτή την πορεία, με ιδιαίτερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες και κορυφαίες επιλογές κινητήρων. Εξωτερικά, ξεχωρίζει με το έντονο Sanguinello Orange χρώμα, εμπνευσμένο από το πρωτότυπο Range Stormer, ενώ η παρουσία του Black Exterior Pack και οι ζάντες 23 ιντσών ενισχύουν τον επιβλητικό χαρακτήρα. Διακριτικά στοιχεία «TWENTY» ολοκληρώνουν την εικόνα, υπογραμμίζοντας τη συλλεκτική φύση της έκδοσης.

Στο εσωτερικό, η πολυτέλεια συνδυάζεται με σπορ αισθητική, με καθίσματα Ebony Windsor εμπνευσμένα από την έκδοση SV, επενδύσεις από forged carbon και premium υλικά που δημιουργούν ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον. Η έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα παραμένει βασικό στοιχείο του χαρακτήρα του μοντέλου.

Παράλληλα, το Range Rover Sport συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του, έχοντας καταγράψει σημαντικά επιτεύγματα, όπως ρεκόρ στο Pikes Peak και την ανάβαση στα περίφημα σκαλοπάτια του Heaven’s Gate στην Κίνα. Αυτές οι επιτυχίες αναδεικνύουν τις δυνατότητες και την τεχνολογική υπεροχή του μοντέλου.

Η TWENTY Edition διατίθεται με ισχυρά σύνολα, όπως ο V8 mild hybrid κινητήρας 4.4 λίτρων, αλλά και plug-in hybrid επιλογή που προσφέρει έως και 115 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, συνδυάζοντας επιδόσεις και βιωσιμότητα. Με την επετειακή αυτή έκδοση, η Range Rover επιβεβαιώνει τη διαρκή εξέλιξη του Sport, διατηρώντας ζωντανό τον συνδυασμό πολυτέλειας, τεχνολογίας και σπορ χαρακτήρα που το καθιέρωσε.