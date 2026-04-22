Αμφισβητεί τον ρόλο του FBI στην έρευνα για «Σάντη» ο Δρουσιώτης: «Το Προεδρικό συντονίζει μια επιχείρηση συγκάλυψης»

Ο Μακάριος Δρουσιώτης επανήλθε για την υπόθεση «Σάντη», διατυπώνοντας σοβαρές καταγγελίες για τους χειρισμούς των Αρχών. Σε ανάρτησή του, υποστηρίζει ότι από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση συγκάλυψης, με στόχο να παρουσιαστεί πως «όλα είναι πλαστά» και να υποβαθμιστεί η υπόθεση.

Αναφέρει ότι οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των θεσμών είναι εκείνοι που τους υπονομεύουν με τις πράξεις τους, σημειώνοντας ότι «κανένας κακόβουλος τρίτος δεν μπορεί να υπονομεύσει ένα ακέραιο θεσμό».

Ισχυρίζεται ότι «η Αστυνομία λειτουργεί ως εργαλείο της κυβέρνησης, μέσω στοχευμένων κινήσεων και διαρροών», υποστηρίζοντας ότι οι προθέσεις είναι εμφανείς από την αρχή.

Ασκεί, επίσης, έντονη κριτική στην εμπλοκή διεθνών οργανισμών, όπως η Europol και το FBI, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εξασφάλισης «σφραγίδας εγκυρότητας» σε μια, όπως τη χαρακτηρίζει, «στημένη έρευνα». Υποστηρίζει ακόμη ότι οι εμπειρογνώμονες θα βασιστούν σε υλικό που θα τους δοθεί, χωρίς πλήρη εικόνα του πλαισίου. «Δηλαδή, ότι τους δώσουν και ότι τους δείξουν, η Αστυνομία και η Νομική Υπηρεσία που είναι οι ίδιοι μέρος του προβλήματος» αναφέρει.

Σημειώνει ότι «ήδη ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας προδίκασε ότι δεν θα δοθεί κανένα πόρισμα στη δημοσιότητα», κάνοντας λόγο για «κλειστές διαδικασίες, κλειστές πόρτες και ελεγχόμενα αποτελέσματα».

Καταλήγει ότι μόνο ανεξάρτητοι ανακριτές από την Κύπρο μπορούν να διερευνήσουν την υπόθεση.