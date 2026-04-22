Ιράν: Οκτώ νέες γυναίκες ένα βήμα πριν την αγχόνη – Οι καταδίκες που συγκλονίζουν τον κόσμο (βίντεο)

Σε κλίμα έντονης ανησυχίας στο Ιράν, οκτώ νεαρές γυναίκες αντιμετωπίζουν ποινές που ενδέχεται να οδηγήσουν στην εκτέλεσή τους, έπειτα από τη συμμετοχή τους σε αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις. Πρόκειται για γυναίκες με διαφορετικές διαδρομές ζωής, ανάμεσά τους φοιτήτριες, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνιδες και μητέρες, με τη μικρότερη να είναι μόλις 22 ετών.

Η υπόθεση της 30χρονης Μπίτα Χεμάτι έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς είναι η πρώτη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που ξέσπασαν τον Ιανουάριο στην Τεχεράνη.

Οι αρχές την κατηγορούν, μαζί με τον σύζυγό της και άτομα από το κοντινό της περιβάλλον, για ενέργειες που θεωρούνται απειλή για την εθνική ασφάλεια και για συνεργασία με ξένες δυνάμεις. Αντίστοιχα βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζει και η 37χρονη γιατρός Γκολνάζ Ναραγί, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και μεταφέρθηκε στις φυλακές Καρτσάκ, γνωστές για τις ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες κράτησης.

Οι υποθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, ενώ πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν ζητήσει να μην προχωρήσουν οι εκτελέσεις και να υπάρξει επανεξέταση των αποφάσεων.

Το καθεστώς, από την πλευρά του, επιμένει ότι οι κατηγορούμενες συμμετείχαν σε ένοπλες ενέργειες εξέγερσης κατά του κράτους. Το ζήτημα παρακολουθείται στενά από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κάνουν λόγο για σοβαρές παραβιάσεις και ζητούν διαφάνεια στις δικαστικές διαδικασίες και προστασία των κατηγορουμένων μέχρι την τελική εκδίκαση των υποθέσεων σε ευρύτερο διεθνές επίπεδο.

Προσωπική παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

«Σας παρακαλώ μην τους κάνετε κακό», ήταν το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος συνέδεσε την τύχη τους με την επιτυχία των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Αν οι αγχόνες στηθούν, δεν αποκλείεται να καταρρεύσει η ειρηνευτική διαδικασία λίγες μόλις ώρες πριν το τέλος της προσωρινής εκεχειρίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Προς τους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους μου: Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών. Είμαι βέβαιος ότι θα εκτιμήσουν το γεγονός ότι το κάνατε αυτό. Παρακαλώ, μην τους κάνετε κακό! Θα ήταν μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις μας!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ.

