Από ντοκιμαντέρ το ηχητικό για τη φυγάδευσή της «Σάντη» στη Γερμανία, λέει ο Ντίνος Παστός

Το γερμανόφωνο ηχητικό που περιλαμβάνεται σε voice message που αποδίδεται στη «Σάντη» δεν είναι αυθεντικό, αλλά προέρχεται από το ντοκιμαντέρ «Venezuela - Das bittere Erbe des Hugo Chávez - Doku - ARTE (2019)», σύμφωνα με τον ειδικό κυβερνοασφάλειας και δικανικό πραγματογνώμονα Ντίνο Παστό.

Σε ανάρτηση στο Facebook ο κ. Παστός υποστηρίζει ότι η φωνή που ακούγεται να μιλά στα γερμανικά στο ηχητικό μήνυμα της «Σάντη» υπήρχε σε ντοκιμαντέρ στο λεπτό 43:35. Μάλιστα παραπέμπει σε συγκεκριμένο μέρος του ντοκιμαντέρ όπου η φωνή και τα λόγια δεν διαφέρουν με αυτά που ακούγονται στο ηχητικό μήνυμα της «Σάντη».

Το ηχητικό αυτό περιλαμβάνεται σε μήνυμα που δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος Στέλιος Ορφανίδης, ο οποίος υποστηρίζει ότι η «Σάντη» επιβεβαίωσε την άφιξή της στη Γερμανία στις 11 Μαρτίου 2021, στις 11:50 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Στο ίδιο άρθρο, ο Στέλιος Ορφανίδης διατύπωσε τη θέση ότι αυτή τη στιγμή γινόμαστε μάρτυρες μιας διαδικασίας για συγκάλυψη της υπόθεσης «Σάντη», ενώ έκανε λόγο για στοχευμένες διαρροές με στόχο να πληγεί η αξιοπιστία της συγκεκριμένης γυναίκας, αντί να προσεγγίζεται ως θύμα βίας και άλλων ενεργειών.

Η ανάλυση του Ντίνου Παστού

Ακούστε το ηχητικό που δημοσίευσε το documentonews.gr, επικαλούμενο τον δημοσιογράφο Στέλιο Ορφανίδη:

