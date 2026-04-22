Γιγαντιαίο θράψαλο ξεβράστηκε στην Πάφο, μυστήριο γύρω από το εντυπωσιακό εύρημα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Αναστάτωση και έντονο ενδιαφέρον προκάλεσε η ανακάλυψη ενός γιγαντιαίου καλαμαριού, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό σε παραλία της Πάφου, κοντά στην περιοχή του φάρου.

Το ασυνήθιστο θέαμα τράβηξε την προσοχή λουομένων και περαστικών, ενώ δεν άργησε να γίνει θέμα συζήτησης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φωτογραφίες του θαλάσσιου οργανισμού δημοσιεύθηκαν στα ΜΚΔ  από τον χρήστη Jo Christodulides, στο γκρουπ «Θαλάσσια ζωή Κύπρου», προκαλώντας πληθώρα σχολίων και εικασιών σχετικά με το είδος και την προέλευσή του.

Το μέγεθος του καλαμαριού εντυπωσιάζει, με αρκετούς να κάνουν λόγο για σπάνιο είδος που δεν συναντάται συχνά στις κυπριακές θάλασσες.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από αρμόδιες αρχές ή θαλάσσιους βιολόγους για την ταυτότητα του οργανισμού, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα για το πώς κατέληξε νεκρό στην ακτή.

Ειδικοί επισημαίνουν στον' Π' ότι τέτοια φαινόμενα μπορεί να σχετίζονται με φυσικά αίτια, όπως ασθένειες, αλλαγές στη θερμοκρασία του νερού ή ακόμη και ανθρώπινες δραστηριότητες.

Αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση, η οποία ενδεχομένως να δώσει απαντήσεις για το εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό περιστατικό.

